Alla ricerca del Bianconiglio al Cappelliere: escursione a Bosco Ficuzza

Sotto titolo: Una favola in un bosco o un bosco da favola?

Itinerario: Partenza da Vallone Arcera fino ad arrivare alla cappella di pietra e successivamente in direzione di Rifugio dei conti, per poi rientrare

Natura del sentiero: pista forestale, sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 11 km

Quota minima: 480 m

Quota massima: 670 m

Tratta in ascesa: 370 m

Durata: 5 ore (soste incluse)

Ci sono luoghi nella nostra amata terra che sono da visitare in tutte le stagioni, perché sono sempre con un abito diverso e perché spesso sembra che tu non ci sia mai stato, anche dopo mille volte. Uno di questi è il bosco del cappelliere. Un bosco che in certi aspetti sembra realmente il bosco delle favole, e perché no, dove incontrare il bianconiglio che ci condurrà all’interno della sua tana e nel paese delle meraviglie. Inseguiremo il bianconiglio su sentieri forestali dove querce, castagni e felci ci accompagneranno in questo mondo incantato.

Ci troviamo all’interno della R.N.O. di “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” il lembo più a nord dell’intera riserva. Partiremo in salita all’interno di vallone Arcera, dove il torrente Scanzano, partito dall’omonimo lago, dopo qualche chilometro diventa il fiume Eleuterio gettandosi in mare nei pressi di Aspra. Proseguiremo il nostro cammino sulle strade forestali all’interno del bosco fino ad arrivare alla cappella nel bosco, ricavata all’interno di un blocco di arenaria. Il nostro andare ci condurrà alla volta di un punto panoramico su lago di Scanzano e della sua diga e successivamente a Val dei Conti e il suo rifugio, dove ci fermeremo per la pausa pranzo, terminata il quale ci rimetteremo in marcia per il ritorno su strada forestale, effettuando il periplo di Pizzo Cipolazzo.

L'appuntamento è previsto per domenica 26 novembre alle ore 08.30 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.00. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13:00 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

€ 15 per gli adulti

€ 10 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappello

- occhiali da sole

- binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile.