Passeggiando per il bosco: escursione guidata alla scoperta di Bosco Ficuzza

Capita camminando dentro certi boschi antichi di avvertire forte la vibrazione del selvatico. Qualcosa di invisibile ed impalpabile come una musica, ineffabile e sensuale come canto di sirene, ma non per questo meno reale e concreto.

Falcon Walks organizza una passeggiata nel Bosco della Ficuzza "Passeggiando per il bosco". Punto di incontro: Piazza Figurella N° 155, Villabate (Pa) alle ore 18:30 Sabato 24 Giugno 2023, procederemo in auto in direzione Bosco della Ficuzza. Rientro previsto per le ore 23:00.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della cena a sacco e una lampadina.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratis per bambini sotto i 10 anni

Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le ore 13 del giorno precedente l’escursione, indicando le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.