"Camminare, un sentimento": l'escursione nel bosco degli agrifogli giganti

La mia ormai è una vita a piedi. Camminare un sentimento che la attraversa per intero. Come questi paesaggi che, a sessant’anni, torno a frequentare incessantemente ricevendone sempre la stessa gioie. Vi ritrovo, ancora oggi, lo stesso giubilo interiore, torno a sentirmi infiammato dallo stesso entusiasmo, a percepire la stessa energia far vibrare ogni mia intima fibra. Questo mio stesso corpo, offeso dal tempo, continua ancora a palpitare all’unisono con questi alberi, con l’aria, i torrenti, il cielo e le cime, continua a vibrare con la Natura, a sentirsene riempito in ogni poro, in ogni cellula. Quasi che questa bellezza fatta di una solitudine sconfinata e di altrettanti infiniti silenzi, lo potesse rendere immortale. Tanto che oggi mi convinco che qualcosa di me risuonerà per sempre in questi luoghi, la mia anima le si depositerà sopra come neve, il mio tempo si stratificherà con l tempo di queste rocce, qualcosa di me, la parte migliore, si confonderà con questa dinamica immobilità senza tempo… (Giovanni Battista Puleo).

Falcon Walks organizza una passeggiata wild presso il Bosco degli Agrifogli Giganti, “Camminare, un sentimento...”. Punto di incontro: Bar Diva, 90011 Bagheria (PA) alle 09:00 Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio 2024. Andremo in direzione Castelbuono. Rientro previsto per le ore 17:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione e pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o sms oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.