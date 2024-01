Da Volpignano al torrente Madonie, escursione alla scoperta della "Bellezza" di Piano Zucchi

€ 10,00 per gli adulti € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni Gratis per i bambini sotto i 10 anni.

Eccoci qui, nella continua ricerca di sentieri e paesaggi sfuggiti all’umana arroganza, alla sua violenta cecità. Luoghi senza nome, costretti dentro nessuna nazione, di cui nessuno rivendica la proprietà, su cui nessuno a costruito la sua abitazione. Dove sperimentare la volontà di fuggire da sé, da un legame sociale divenuto troppo opprimente. Dove ritrovare corrispondenza con gli alberi, gli animali, le piante, con la Natura nella sua complessità, per stabilire con essa rapporti che vedano oltre la pura utilità. Dove ritrovare continuità con il proprio corpo, con la propria anima. Cercare il sacro lo spirituale, stabilendo con essi un dialogo in cui ognuno da il meglio di se. E se la vita ci costringe fra le mura domestiche affidarsi a quei sentieri e paesaggi che ogni camminatore custodisce dentro di sé, sempre presente nei suoi pensieri, spazi di rigenerazione, rifuggi interiori. Luoghi che se pur lontani continuano a parlarti, sirene che con il loro canto ti ricordano la bellezza a cui appartieni. (Giovanni Battista Puleo)



Falcon Walks organizza una passeggiata Wild da Volpignano al torrente Madonie di Piano Zucchi “La bellezza". Punto di incontro: Bar Diva (svincolo autostrada) a Bagheria (Pa) alle 9 sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024, procederemo in auto in direzione Piano Battaglia. Rientro previsto per le ore 17. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto del pranzo a sacco.



Quota di partecipazione:

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni

Gratis per i bambini sotto i 10 anni.



Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp e/o SMS al 329 2236060 oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 di Venerdì 02 Febbraio, indicando le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico.