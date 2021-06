Passeggiata naturalistica su Monte Caputo e visita guidata al Castellaccio di Monreale

ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica, in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, organizza una passeggiata naturalistica su Monte Caputo con la visita guidata al Castellaccio di Monreale.

I visitatori verranno accompagnati nella passeggiata naturalistica e all'interno della fortificazione dalle esperti guide naturalistiche del C.A.S. e dagli archeologi di ArcheOfficina, che racconteranno la storia del monastero e del suo territorio, del Duomo di Monreale e dell'Abbazia di San Martino.

Livello di difficoltà medio/basso (buona capacità fisica). Passeggiata di circa mezz'ora con un sentiero in moderata pendenza (con alcune pause durante il percorso). Sono consigliate le scarpe e bastoncini da trekking (in assenza anche da ginnastica), acqua e cappellino.

L'evento è organizzato in conformità con le misure di sicurezza anti covid, con numero limitato di partecipanti e distanze interpersonali garantite e prenotazione obbligatoria. Si raccomanda l'uso della mascherina per la visita del Castellaccio (non per il trekking). Raduno: Posteggio Portella San Martino in via Regione Siciliana - Monreale (si trova su Google Maps). Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...