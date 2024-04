L'anello di Piano Cervi e la giumenta: l'escursione tra boschi, battaglie e vino

Boschi, battaglie e vino.

Itinerario: Portella Colla, Piano Cervi, Piano della Giumenta, Mirabilice, Piano Cervi, Portella Colla.

Natura del sentiero: strada forestale, sentiero.

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: medio/impegnativo

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 9 km

Quota minima: 1388 m

Quota massima: 1626 m

Tratta in ascesa: 368 m

Durata: 5 ore circa

Descrizione percorso

Uno dei più classici percorsi delle Madonie, ma anche tra i più belli e suggestivi, Piano Cervi e Piano della Giumenta con un rientro da Vallone Mirabilice. Un percorso intriso, non solo di natura, ma anche di storia e folklore dove un tempo i boscaioli si incontravano per festeggiare la festa del taglio del bosco. La nostra escursione ci vedrà approdare al rifugio di Valle Giumenta, dove ci fermeremo per il pranzo e durante la nostra camminata potremo ammirare le interessanti formazioni geologiche della zona e le sue sovrapposizioni, senza dimenticare che attraverseremo una delle faggete più belle e la più a sud d’Europa.

Arrivati a Portela Colla e lasciate le auto, imboccheremo un breve tratto (circa 500 m) in discesa fino al cancello forestale. Proseguiremo il nostro cammino in leggera salita tra faggi, cedri e agrifogli fino a giungere al pianoro di Piano Cervi, un pianoro erboso dove un tempo era presente un laghetto temporaneo. Superando il pianoro ed entrando nella faggeta arriveremo in poco tempo al “Pagghiaru” e al rifugio del Cas, superato il quale in dopo una breve discesa raggiungeremo Piano della Giumenta ed il suo rifugio, dove ci fermeremo per il pranzo. Dopo il pranzo prenderemo il sentiero che ci porterà ai piedi di Cozzo Morto e alla strada di rientro per Portella Colla, che raggiungeremo attraversando Vallone Mirabilice e nuovamente Piano Cervi.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 14 aprile alle ore 9.00 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.30. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Secondo eventuale raduno alle ore 11.00 nei pressi di Portella Colla alla seguente posizione Google Maps. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13:00 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza. Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.

€ 15 per gli adulti

€ 10 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante

- binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.

Informazioni utili

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.