Escursione alla scoperta dell’anello di monte Petroso, il baluardo del bosco

Non esiste momento o foto che si scatti a San Martino delle Scale, senza che lui non sia nell’inquadratura, e uno dei punti fermi del panorama della borgata montana e lo riconosci immediatamente dalla sua forma conica ricoperta da alberi. Parliamo di Monte Petroso, piccolo promontorio alto 640 metri slm, di natura calcarea completamente coperto da lecci, roverelle e sughere, un tempo a servizio dell’abbazia e della sua azienda agricola. Oggi invece è un piccolo scrigno naturalistico dove si può osservare l’intervento umano sul territorio e la successiva rinaturalizzazione del monte stesso. Il monte, da studi effettuati, è stato anche un sito dove l’uomo a trovato rifugio. Domenica 9 giugno, alle 9.30, sarà possibile scoprirlo.

Itinerario percorso: piazza Semeria, si imbocca la pista forestale, si svolta a destra per imboccare la pista forestale intorno al monte.



Natura del sentiero: sentiero.



Classificazione: E (escursionistico)



Difficoltà: Medio/Facile



Età minima consigliata: 12 anni



Lunghezza totale percorso: 5.50 km



Quota minima: 441 m



Quota massima: 553 m



Tratta in ascesa: 296 m



Durata: 3 ore



Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 9 giugno, alle 9.30, di fronte al bar Di Chiara in piazza Padre Semeria. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13:00 del giorno precedente.



L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.



Abbigliamento e attrezzatura:



- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 1,5 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- binocolo



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.



Informazioni utili. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente! Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien al 3888680742.