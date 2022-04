Escursione alla scoperta dell'anello di Gibilmanna: dal bosco a pizzo Sant'Angelo

Percorso non difficile che prevede solo un paio di salite più intense e che ci consente di attraversare un bosco con le peculiarità del substrato quarzarenitico del terreno (sughere, corbezzoli, cisti, citiso, erica arborea etc).

Visiteremo l'Osservatorio Geofisico di Gibilmanna per lo più ormai in stato di abbandono (ma più suggestivo proprio per questo). L'ultima ascesa ci porterà a Pizzo Sant'Angelo, dal quale possiamo ammirare il mare sia lato ovest (Piana di Campofelice, Termini Imerese, la costa palermitana) sia lato est (Sant'Ambrogio, Finale di Pollino e le coste che vanno verso Sant'Agata di Militello e Capo D'Orlando. La vista si apre anche sull'interno (paesi madoniti, Massiccio del Carbonara, Pizzo Dipilo, Massiccio dei Cervi).