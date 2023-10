Alla ricerca degli Abies, escursione attraverso il sentiero naturale delle Madonie

Dove riposano gli antichi padroni di Vallone Madonna degli Angeli

Itinerario: Provinciale 119, vallone Santa Maria degli Angeli, sentiero degli Abies e Pomieri

Natura del sentiero: Strada forestale, Sentiero naturale,

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Media/impegnativa

Età minima consigliata: 12 Anni

Lunghezza totale percorso: 9 Km

Quota minima: 1216 m

Quota massima: 1653 m.

Tratta in ascesa: 473 m.

Durata: 6 ore (incluso soste)

Il percorso

Altro giro, altra scoperta! Anche quest’anno le suole dei nostri scarponi calpesteranno i sentieri che ci permetteranno di scoprire uno dei più grandi ed inestimabili tesori delle Madonie, gli Abies nebrodensis. Ma non solo perché il nostro cammino sarà circondato da Daini, intenti a corteggiare le femmine esibendosi in scontri tra maschi, e cinghiali, che se osservati alla giusta distanza e senza creare alcun disturbo daranno spettacolo di se.

Il nostro percorso si snoderà su strada forestale e sentiero, dalle pendici della Quacella e Monte Scalone, ci avvicineremo all’anfiteatro della Quacella dove potremmo ammirare, come scritto in precedenza, i numerosi daini (Dama dama) presenti. Successivamente il nostro itinerario ci permetterà di addentrarci nel bosco racchiuso nel Vallone Madonna degli Angeli, una tra le aree di maggiore interesse naturalistico delle Madonie, per gli aspetti geologici e per la biodiversità. La particolare esposizione del Vallone, origina un caratteristico microclima che sovrappone le fasce vegetazionali di Leccio ( da 0 a 600 m slm circa) e Faggio (da 500 a 1200/1800 m slm circa). Ed all’interno della faggeta potremo osservare gli ultimi esemplari della specie endemica oggetto della nostra ricerca, gli Abies nebrodensis.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 22 ottobre alle ore 8 in Via Brasa, partenza con mezzi propri entro le 8,30 e rientro previsto in serata. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Secondo eventuale raduno nei pressi dell'inizio dell'escursione alla seguente posizione Google Maps. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattare la guida entro le 13:00 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.

€ 10,00 per gli adulti

€ 7,00 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Il numero di posti è limitato per minimizzare il disturbo dei luoghi che visiteremo, le iscrizioni si chiuderanno quindi al raggiungimento di tale numero.

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. Per maggiori informazioni e prenotazioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.