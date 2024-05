Ernesto Maria Ponte festeggia 30 anni di carriera al Teatro di Verdura con "Festazza"

Già nel titolo, ‘Festazza - 30 anni con voi’, è racchiusa l’essenza della palermitanità di Ernesto Maria Ponte e dello spettacolo - evento con cui, il 30 luglio, al Teatro Verdura di Palermo, l’attore festeggerà la sua lunga carriera artistica. Un traguardo importante da celebrare nella propria città, con il pubblico che nel corso degli anni lo ha sempre seguito e amato. Una lunga gavetta iniziata a 15 anni con attori come Mario Pupella ed Elio Di Vincenzo, fino alla formazione nella scuola di Gigi Proietti. “Nel 2000 ho fatto la spalla a Proietti per dieci repliche al Teatro Smeraldo di Milano – ricorda Ernesto Maria Ponte - Ho imparato più in quei dieci giorni di repliche che altrove. Eravamo nello stesso albergo, uscivamo insieme, chiacchieravamo. Lì ho capito davvero tantissime cose. Come artista aveva delle caratteristiche che sono irraggiungibili, uniche. La comicità, il gioco delle parole, il gioco degli sguardi, i tempi comici. Credo - spiega - di averli tutti imparati da Proietti”.

Il 30 luglio non andrà in scena uno spettacolo inedito ma un ‘medley’ del ricco repertorio comico dell’artista. Un momento di grande festa e divertimento da condividere con la città. “Sarà una vera festa, dove proporrò i miei pezzi più classici, più forti, dagli inizi fino a ora – dichiara l’attore – In alcuni momenti sul palco con me ci sarà anche mia moglie, Clelia Cucco, che è parte degli ultimi dieci anni della mia carriera. Da dieci anni a questa parte, infatti, la mia vita professionale si è intrecciata con quella sentimentale e, oltre ai miei spettacoli da monologhista, faccio anche molto teatro, delle commedie con Salvo Rinaudo. La mia musa ispiratrice in alcune cose è proprio mia moglie, che in questa festa voglio accanto a me. E ci sarà anche una band - prosegue - perché io adoro cantare. D’altronde, è stato il mio primo amore e continua ad esserlo”.

Trent’anni per festeggiare un artista di successo. Un ragazzo con una passione e un sogno da realizzare e un uomo che è riuscito a fare di quella passione un lavoro. “Per me il successo è vivere di questo lavoro - spiega Ponte -. La svolta per me è stata quella in cui ho capito di dover dedicarmi completamente a questo lavoro, a vivere di questo. Da quel momento ho vissuto seriamente la mia professione”.

‘Festazza - 30 anni con voi’, prodotto dalla Arts Promotion di Mario Russo e organizzato dal Circolo degli Artisti, vede anche la partnership del Teatro Agricantus di Palermo, che da oltre un ventennio rappresenta la dimora artistica di Ernesto Maria Ponte. Gli abbonati dell’Agricantus, presso il botteghino dello stesso teatro, potranno acquistare biglietti a prezzo ridotto dello spettacolo per tutti gli ordini e settori del Teatro di Verdura. I biglietti sono già in vendita sul circuito Tickettando.