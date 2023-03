A Villa Filippina ritorna Epruno, reading a più voci con immagini e contenuto musicale

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) domenica 26 marzo alle ore 18 arriva il secondo appuntamento dal titolo “La massa” della rassegna “Leggendo Epruno”, reading a più voci con immagini e contenuto musicale. Un format originale e scanzonato che racconta stati d’animo, sensazioni ed esperienze personali su tematiche culturali, politiche e sociali, oltre che sui grandi temi di attualità narrati anche in modo originale e dissacrante, che ha già visto undici edizioni negli anni precedenti.

“Sul palco, questa volta, parleremo del primo due in schedina e della scarcerazione inattesa di Barabba nei confronti di Gesù richiesta a ‘furor di massa’. Ci chiederemo, in un dialogo virtuale, con un eroe antimafia, se ne fosse valsa la pena di ingenerare orfani. Parleremo di Isaac Newton e della “sua mela”, che diede vita alle leggi sulla gravità. Parleremo di massa per affrontare argomenti delicati quali la massa fisica (peso corporeo) o gli effetti devastanti apportati con gli anabolizzanti al fisico umano attraverso la narrazione della storia di una generazione di atleti dell’est e di un lanciatore del peso. Ma, tra le tante masse, come dimenticare il ‘peso sulla coscienza’, il valore dell’essere umano e di come questi vada ‘misurato’. Parleremo di morti bianche e di omissioni, davanti alle grandi brutalità della storia. Conosceremo il peso che l’ex ministro Fornero, con la sua legge, ha avuto nella vita dei pensionabili, e dell’eterno conflitto tra gioventù e vecchiaia per chi non si rassegna al naturale passare degli anni, spiegandoci perché c’è un tempo per tutto e perché è necessario dare alle cose della vita, un giusto peso”, spiega Epruno.

L’autore coinvolge nella lettura, gli amici, lettori non professionisti, autorità e personaggi autorevoli della società civile, che, in puro spirito “eprunico”, alternandosi sul palco e mettendo da parte i propri ruoli, dimenticano i loro curriculum ed accettano di essere protagonisti e spettatori ironici dello spettacolo per una sera.

Gli appuntamenti, in programma fino al 28 maggio (30 aprile e 28 maggio) sono degli ironici editoriali, frutto di un’attività più che ventennale di Epruno, narratore e blogger, con uno spunto di riflessione su temi impegnativi, parafrasando la “vita” attraverso “il viaggio”, le ambizioni e i progetti attraverso il “sogno” e la continua messa in discussione di tutti gli stereotipi attraverso la “pazzia” intesa nella sua forma meno patologica e più stravagante.