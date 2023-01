Epifania al Laboratorio Sociale Malaspina: dai cunti popolari agli spettacoli di giocoleria

Sabato 7 gennaio sarà festa dell’Epifania al Laboratorio Sociale Malaspina. L’iniziativa è inserita nella tre giorni di eventi organizzati in occasione del primo anno di vita del centro sociale, sito in via Boito 7.

La festa, che inizierà alle ore 16, vedrà diversi eventi alternarsi. Si inizia con un cunto popolare siciliano a cura dell’attore Damiano Giunta, che racconterà “Giufà e Cacafoco ti cunto un cunto un poco pi joco”. A seguire, l’artista di strada Fabrizio Campo intratterrà i bambini con uno spettacolo di giocoleria. Alla fine del pomeriggio, dopo una piccola merenda per i bambini, verranno distribuite le tradizionali calze della Befana contenenti giochi e dolciumi.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie dei quartieri Noce e Malaspina di Palermo ed è organizzata insieme all’associazione di percettori di reddito “Basta volerlo”, che negli scorsi mesi è stata impegnata nella battaglia a difesa del Rdc. "Festeggiamo un anno di Laboratorio Sociale Malaspina - spiega Sofia Rosano - Un anno da quando abbiamo ridato vita a uno spazio abbandonato della città, mettendoci subito a lavoro e diventando un riferimento per le famiglie del quartiere, alle quali offriamo un doposcuola gratuito, feste per bambini, iniziative culturali, corsi sportivi e tanto altro".

"Attraverso il lavoro nel Caf di via Perpignano 9 e l’associazione “Basta volerlo” che riunisce i disoccupati che percepiscono il Rdc - spiega Davide Grasso, presidente dell’associazione e consigliere della V circoscrizione del Comune di Palermo - siamo già un punto di riferimento per le famiglie dalla zona. In più, vogliamo impegnarci insieme al Laboratorio Sociale Malaspina per donare un sorriso, giocattoli e divertimento ai bambini, soprattutto a quelli più in difficoltà economica. Vi aspettiamo giorno 7 per chiudere insieme i festeggiamenti delle vacanze di Natale".