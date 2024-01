Per l'Epifania il nuovo appuntamento con il presepe vivente dell'Arenella

La magia del Natale torna all'Arenella: la IV edizione del presepe vivente, organizzata dalla parrocchia di Sant'Antonio di Padova, si terrà nelle giornate del 5 e 6 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 22.

La rappresentazione si svolgerà lungo via della Leva, nell'antico borgo marinaro dell'Arenella. Il presepe vivente è un evento suggestivo che permette ai visitatori di immergersi nella magia del Natale. La rappresentazione ripercorre i momenti più importanti della nascita di Gesù, dall'annunciazione ai pastori alla visita dei Magi.

Gli spettatori potranno assistere a scene di vita quotidiana dell'epoca, come il lavoro dei contadini, dei pescatori e degli artigiani. Lungo il percorso, saranno inoltre presenti diverse rappresentazioni artistiche, come canti, musiche e danze. Per partecipare è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata sul sito www.presepeviventearenella.it.

Il presepe vivente dell'Arenella è un'occasione unica per vivere il Natale in famiglia. È un evento che unisce fede, tradizione e cultura, in un ambiente suggestivo e ricco di magia. La rappresentazione è adatta a tutti, grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi a scoprire i personaggi del presepe e a vivere le atmosfere dell'epoca.