"Emozioni senza compiacimento": Gabriella Maggio presenta il suo libro

Presentazione libro di poesie di Gabriella Maggio (organizzatrice di scrittura creativa e circoli di lettura) in presenza alla Fondazione Tricoli e on line in diretta streaming sulla pagina facebook di Spazio Cultura Libreria Macaione. Dialogherà con l'Autrice Francesca Luzzio. L'evento rientra nel calendario degli eventi culturali promossi dall'Associazione "Ottagono Letterario" presidente Giovanni Matta.

Quasi in ognuna delle composizioni c’è nascosto, come ben evidenzia Dante Maffia un sogno irrisolto, come quelli che fuggono rapidi all’alba quando il sole comincia ad affacciarsi. Eppure non c’è una sola nota di rimpianto, non si avverte il senso della perdita e ciò sta ad indicare che Gabriella Maggio è diventata il semoforo delle sua emozioni, di ciò che la scuote ogni giorno dinanzi a spettacoli inusitati, a momenti del passato , a progetti per il futuro.