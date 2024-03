"Emozioni in Note: Petrotto e il BachStringEnsemble a Portella di Mare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 17 marzo 2024 alle ore 19.00 , il salone della chiesa Beata Vergine del Carmelo​ di Portella di Mare sarà il palcoscenico di un evento straordinario dedicato alla celebrazione della Solennità di San Giuseppe. Alle ore 19:00, il​ Prof. Salvatore Petrotto, violinista e cantante, si esibirà con il BachStringEnsemble, sotto la direzione del Maestro La Cagnina. Il gruppo comprende talentuosi musicisti come Gabriele Antinoro, Angelo Cumbo al violino, Salvatore Giuliano alla viola, Salvatore Clemente al violoncello, Francesco Oliveri al basso, Gioacchino Zimmardi e Giovanni Zappulla al piano, Mimmo Cardella alla batteria, e infine, le vocalist Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Desirèe Di Paola. La serata si preannuncia come un'esperienza unica, combinando armoniosamente la musica e la danza, linguaggi universali che si intrecceranno per creare un'atmosfera magica. Gli allievi di danza e canto della rinomata scuola ArtAcademy di Capizzi Sole si esibiranno con coreografie​ di Gabriella Patricola e Capizzi Sole,​ regalando al pubblico una performance indimenticabile. Durante la serenata si esibirà in prima assoluta la​ vocalist del Prof. Petrotto, Mariella Mastrilli, con il suo nuovo singolo "L'Anciuluzzo".

Il brano musica e testo di Mastrilli​ con l'arrangiamento del M. Antonio Di Rosalia, narra la commovente storia dei figli che, con un bagaglio di esperienze, lasciano il nido familiare per intraprendere il cammino della vita senza genitori. La madre, rivolgendosi al cielo e al sole, chiede loro protezione anche quando non potrà più farlo personalmente. L'evento sarà presentato da Maria Rosa Caldarella, ingresso libero. Un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera di bellezza, emozione e arte, celebrando la Solennità​ di San Giuseppe