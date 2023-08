Elvis Costello pronto per il concerto di Palermo con Carmen Consoli: "Studio l'italiano per incontrarla"

In attesa del concerto che avrà per protagonisti i due artisti a Palermo, Elvis Costello ha postato sui propri canali social ufficiali un video dove esprime stima e ammirazione per Carmen Consoli, la cantautrice siciliana con la quale il già leader degli Attractions si esibirà il prossimo 29 agosto a Palermo (al Teatro di Verdura).

"Carmen, sono passati così tanti anni da quando ci siamo incontrati per la prima volta al Roxie Bar", dice Costello: "Ed è passato anche un bel po' di tempo dall'ultima volta che ti ho visto esibirti a New York. Subito abbiamo pensato ad un concerto insieme. E ora, molto presto, solo tra poche settimane, arriveremo a tre live, a Roma, Palermo e Milano".

"Steve Nieve sarà con me per suonare il pianoforte a coda e qualsiasi altro strumento riuscirà a far entrare nel suo bagaglio", prosegue l'artista: "Abbiamo un'enorme quantità di canzoni che vanno dall'inizio della nostra carriera, 45 anni fa, fino ad oggi. Alcuni arrangiamenti saranno una grande sorpresa, altri invece più familiari al pubblico".

"La cosa più eccitante di tutte è quella di condividere il finale con Carmen", conclude Costello: "Carmen, ho lavorato molto duramente. Chi mi conosce lo sa, 'io parlo pochissimo di italiano', ma ho studiato molto. Sarà bello condividere alcune delle nostre canzoni e condividere le rispettive lingue nelle quali sono state scritte. Speriamo di non deluderti, e di fare del nostro meglio per sorprenderti ed emozionarti. Fino ad allora, tutto quello che posso dire è che non vedo l'ora di farlo. E sarà un'occasione meravigliosa. Ognuna di queste serate sarà un concerto unico".