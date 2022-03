L'elettronica sperimentale di Nkisi al museo Salinas per i MainOff events

Ritornano gli eventi del MainOff per disseminare a Palermo le esperienze più significative dell'avanguardia elettronico-sperimentale internazionale.

Si inizia con i concerti della musicista belga-congolese Nkisi e di Emiliano Pennisi, che si esibiranno al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas martedì 5 aprile, dalle 21. Per l'occasione, Nkisi proporrà la performance "The witness is the infinite mirror (inspired by the Palermo Stone)", ispirata alla Pietra di Palermo, il più antico annale regale dell'Egitto faraonico oggi conosciuto, custodito proprio presso il Salinas.

Nkisi, all'anagrafe Melika Ngombe Kolongo, è una musicista belga-congolese. Propone una sorta di post-techno in cui echi della cosmologia bantu, pulsioni poliritmiche e attitudine fortemente psichedelica si fondono in un prodotto che si presta a molteplici letture e a diversi tipi di ascolto. Ci si può fare rapire dalle derive sonore e dalle armonie, oppure coinvolgere dalla compulsività dei beats. Ad ogni modo, la proposta di Nkisi non passa inosservata, e stupisce.

Emiliano Pennisi, tra i fondatori del collettivo Paradigma di Palermo, utilizza strumenti elettronici e analogici quali sintetizzatori modulari e channels strip, al fine di creare un'esperienza d'ascolto oscura e introspettiva. Per l'occasione Pennisi proporrà dal vivo Algoritmo, ovvero una trasformazione del codice binario in tensione utile a guidare i sintetizzatori modulari. Utilizzando la piattaforma Teletype di Monome, Pennisi ha individuato un processo di produzione polimorfico: il suo suono, incentrato sui ritmi euclidei, è un'accattivante IDM dall'identità slow techno e cinematografica.L'evento nasce dalla collaborazione con l'istituto franco-tedesco Kultur Ensemble, che ospita Nkisi in residenza a Palermo.

Organizzatori: Qmedia, Brusio, CoopCulture, Kultur Ensemble Palermo, Goethe-Institut Palermo, Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas", Sinergie Group, Ars Nova. Ingresso gratuito.