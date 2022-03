Al via gli Electronic town meeting: online il l'evento-progetto Fake news di Unipa

Prenderà il via Venerdì 18 Marzo 2022 con l’Electronic Town Meeting (ETM) online dal titolo Fake News e Disinformazione previsto alle ore 15, il ciclo di eventi realizzati dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto Fake News e rivolti agli studenti di Unipa.

Gli studenti di ogni corso di laurea di Unipa, otterranno un credito formativo per ognuno dei 5 Etm al quale parteciperanno e potranno iscriversi dal sito www.etmfakenews.it. Al primo incontro saranno presenti in qualità di esperti che porranno ai partecipanti questioni e domande generatrici, Roberto Gueli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia e Vice Direttore della Tgr, Francesco Pira professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università degli Studi di Messina e in collegamento da New York, Angelo Paura Global Head of Content di Blasting News. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.