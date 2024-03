"Gli effetti del crack dal grembo materno all'adolescenza", il dibattito in memoria di Giulio all'università

"Gli effetti del crack, dal grembo materno all'adolescenza" è il titolo del convegno che si terrà giovedì 14 marzo dalle 15 alle 18 presso l'aula magna Vincenzo Li Donni in viale delle Scienze, edificio 13.

A volerlo fortemente Francesco Zavatteri, papà di Giulio, il giovane diciannovenne la cui vita è stata spezzata nel settembre 2022 da una overdose di crack. "Da mesi lavoro a questo evento - dice Francesco - perché penso che i nostri figli, i figli di tutti rischiano (spesso inconsapevolmente) di cadere nel mondo delle dipendenze. Credo che nessun genitore deve assistere alla perdita di un figlio in questo modo. La solidarietà e la partecipazione a questo evento è importantissima per fare comprendere a chi si occupa della sicurezza dei nostri figli, che non siamo disposti a tollerare la 'vendita di morte' nella nostra amata Palermo".

L'evento vede la partecipazione del Rotary Distretto 2110 club Palermo Est, del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche e dell'associazione di promozione sociale "La casa di Giulio".

Programma

Saluti e presentazione

Elio Mineo - direttore dipartimento Scienze Economiche

Francesco Zavatteri - farmacista - storia di Giulio

Pierluca Pepe - ginecologo "Danni dalla mamma al feto, dall'epigenetica al danno d'organo"

Domenico Cipolla Neonatologo "Il neonato da madre con dipendenza da crack: cure dalla nascita e follow-up, dati epidemiologici"

Francesco Di Lorenzo - dirigente medico Malattie infettive Arnas Civico "Patologie d'organo e abuso di sostanze"

Fabio Venturella - docente di farmacognosia e Tossicologia dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, chimiche e farmacocinetica - "il crack crimica, farmocinetica, meccanismo d'azione, dipendenza"

Antonino Enia - neuropsichiatra "Adolescenza: i disturbi causati dal crack"

Ivan D'Anna - dirigente del sindacato italiano appartenenti alla polizia di Stato e scrittore "Il crack fenomeno sociale dilagante tra i spesso inconsapevoli: quali percorsi per venirne fuori?"

Antonella Di Bartolo - preside dell'istituto Sperone Pertini "La rete sociale nella lotta al crack, il ruolo della scuola"

Modera la giornalista Gilda Sciortino.

Conclusioni

Alessandra Sciurba

Francesco Zavatteri

Preghiera per Giulio - una frase significativa di Giulio"In memoria di mio figlio Giulio Zavatteri, affinché altri figli, altre famiglie non soffrano quello che sta soffrendo la nostra".