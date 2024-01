Come risolvere i piccoli problemi quotidiani con il proprio cane? L'evento gratuito a Palermo

"L'educatore risponde"... in campo. L'appuntamento domenica 21 gennaio da Asd Happy Dog Palermo. Come risolvere i piccoli problemi quotidiani con il proprio cane? Alcune domande ataviche come perché abbaia, cosa devo fare se tira al guinzaglio, perché non viene quando lo chiamo.

Come sentirsi dunque più in sintonia con lui? Sono anche questi gli obiettivi dell'evento "L'educatore risponde" che si svolgerà domenica 21 gennaio, a partire dalle 10, al Centro Cinofilo Asd Happy Dog Palermo (via Aspasia, Palermo). Il team di educatori cinofili del centro sarà a disposizione di tutti coloro i quali avranno delle domande da porre. L'evento è gratuito ma per gestire al meglio le richieste è consigliata la prenotazione mandando una mail a info@happydogpalermo.it.