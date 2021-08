Educambiente festival, sul lungomare di Aspra due serate dedicate a corti e film

EducAmbiente Festival, due serate, il 7 e l’8 agosto, dedicate all’ambiente e alla sua tutela attraverso la proiezione di cortometraggi e documentari distintisi nelle recenti edizioni del SiciliAmbiente Festival. Ad organizzarle il comune di Bagheria e l’Arpa Sicilia. Sarà presente anche l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro.

Le serate nascono con l’intento di divulgare tematiche ambientali e buone pratiche prendendo spunto dal programma dell’Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. A tale scopo verrà proiettata la serie animata realizzata dall’Arpa Sicilia frutto del “Progetto Informazione Ambientale: iniziative a favore dei consumatori” promosso dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione su fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Una serie ideata dall’area Ricerca&Innovazione dell’ente, guidata da Ignazio Cammalleri, per sensibilizzare e informare i cittadini sui temi delle scelte responsabili necessarie per minimizzare gli impatti che le attività umane esercitano sulle componenti ambientali.

L’appuntamento è per sabato 7 (ore 19.30 saluti istituzionali e ore 21 inizio spettacolo) e domenica 8 agosto (ore 21) sul lungomare di Aspra. L’ingresso è gratuito ma, rispondendo alle norme anti Covid-19 relative all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021), è necessario prenotarsi attraverso il seguente indirizzo mail: educazioneambientale@comune.bagheria.it ed esibire al momento dell’ingresso il Green Pass unitamente al documento di identità. È per questo motivo che si richiede al gentile pubblico di arrivare con un certo anticipo in maniera da rendere fluide queste operazioni ed evitare assembramenti.

Il programma prevede, sabato 7 agosto, la proiezione del cortometraggio diretto da Silvia Zeitlinger Somewhere on planet Earth: una previsione di come sarà il mondo nel 2077. A seguire il famoso documentario, uscito solo per tre giorni a novembre del 2020, di Nathan Grossman su Greta Thunberg, I am Greta. Racconta per immagini la campagna dell'attivista dalle prime proteste alla traversata dell’Atlantico, un ritratto intimo e rivelatore.

Domenica 8, verranno proiettati Glace à l’eau diretto da Mathieu Barbe, un corto francese di animazione che porta l'attenzione sullo scioglimento dei ghiacci polari, e Il banco del pesce diretto da Filippo Barbaro, ambientato a Palermo in uno dei tre grandi mercati, quello del Capo, fa vedere come nasce un banco vendita del pesce. Si concluderà con il film diretto da Moussa Diop e Thomas Grand Golden Fish, African Fish. La pellicola, Premio Greenpeace Italia e 2° Premio ex-aequo Documentari Greenpeace Italy Award, racconta della pesca artigianale che ancora sopravvive nella regione di Casamance, nel sud del Senegal. Una pesca ecosostenibile messa a rischio dalla concorrenza straniera delle multinazionali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...