"Echoes", l'opera d'arte video in mostra al museo civico di Castelbuono per Ypsigrock

Il Museo Civico di Castelbuono rinnova la collaborazione con Ypsigrock Festival con il progetto "Echoes" un’opera d'arte video, ideata e realizzata dalla video artista Ionee Waterhouse. Il video sarà in mostra al museo fino al 12 ottobre, mentre dal 10 al 13 agosto, durante le tre serate del Festival, l’artista sarà impegnata in una digital performance live proiettata sulla facciata del Castello dei Ventimiglia: una combinazione di live painting, immagini che reagiscono al suono e video collage, con l’uso di intelligenza artificiale. La presentazione al pubblico si svolgerà giovedì 10 agosto ore 17.30 al Museo Civico.

Il progetto, a cura di Laura Barreca, unisce arte e tecnologia digitale, ed è il risultato della residenza artistica “The Sound of This Place” che Ionee Waterhouse ha svolto a Castelbuono. Per la creazione di “Echoes”, Waterhouse ha combinato tecniche di produzione video tradizionali con l’uso pionieristico dell'intelligenza artificiale. Il riassemblaggio dei visual prodotti durante la residenza artistica prende la forma di un sofisticato collage audiovisivo, e facendo uso dell’I.A., l’artista ha generato un repertorio immaginifico digitale che rilegge paesaggi, architetture e spazi di Castelbuono in una dimensione suggestiva e distopica, in cui risuonano echi passati e presenti, una sorta di passato futuristico capovolto.

Zygmunt Bauman, nel saggio Vita liquida, afferma che l’utopia è la risposta a sentimenti umani come l’incertezza e la paura, ai quali oggi sono affidate le nostre esistenze, tra disastri ecologici e politici che sconvolgono il nostro pianeta. "Echoes" testimonia non solo il ruolo evolutivo dell’arte prodotta attraverso le nuove tecnologie, ma rappresenta le infinite possibilità di come un’opera possa essere generata, manipolata e ricreata attraverso l’unione tra algoritmi complessi e la creatività umana, per rileggere il patrimonio architettonico e artistico secondo nuove forme di pensiero e nuove tecniche artistiche.

L’opera video alla fine della mostra entrerà a fare parte della collezione d’arte contemporanea permanente del Museo Civico di Castelbuono. La mostra "Echoes" sarà aperta al pubblico dal 10 agosto al 12 ottobre 2023. Durante Ypsigrock Festival (dal 10 al 13 agosto) i possessori di abbonamenti e biglietti giornalieri potranno visitare il Museo Civico con un biglietto scontato a 3 euro.