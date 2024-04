Echi dell'ineffabile, Attilio Puglielli con "I 24 preludi op.11 di Scrjabin" da Martha

Il 5 maggio si esibirà da Martha - Music Art House Academy, il pianista Attilio Puglielli con "I 24 Preludi op. 11 di A. Skrjabin".

Composti tra il 1888 e il 1896 a Mosca e in giro per l’Europa, rappresentano una vera e propria esplorazione pionieristica del linguaggio armonico e della ricerca timbrica sul pianoforte. Un'esplorazione che si dipana come filo conduttore nel suo intricato viaggio creativo, e lo eleva a uno dei protagonisti immortali nella musica del Novecento.

Guidato dal richiamo del simbolismo e dall'aura della filosofia mistica, ogni suo preludio diviene un microcosmo di emozioni e visioni. La sua musica, un manifesto di originalità, esplora nuove frontiere timbriche e sonore, cromatismi, dissonanze e sottili variazioni tonali, sfidando con audacia le rigide convenzioni musicali.

Per il compositore russo, la creazione doveva scaturire da un impeto spontaneo, da un'ispirazione che si nutrisse autonomamente. È da questo impeto, da questa fiamma immediata di ispirazione, che sembrano germogliare i suoi preludi: brevi frammenti di perfezione ineguagliabile, in cui si intrecciano armonie delicate, una dizione sempre raffinata ed elegante, spesso tinta di malinconia, accanto a fugaci sprazzi di luce seguiti o intervallati da pagine di fervida passione, oscure e torbide, che lasciano una scia di fuoco nell'immaginazione. Una costante, crescente inquietudine permea la sua musica, palpabile all'ascolto e talvolta veramente sconcertante. La sua musica, il suo linguaggio, risultano così straordinariamente nuovi, originali e moderni da influenzare numerosi compositori successivi e da spalancare le porte alle avanguardie musicali del XX secolo.