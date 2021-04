Earth Day Palermo, una settimana di eventi online per la giornata mondiale della terra

Earth Day Palermo indoor 2021. Dal 22 al 29 aprile, dalle 9 del mattino in poi, Fuori Orario Production organizza la Giornata mondiale per la terra mandando online sul canale YouTube Earth Day Palermo e sul canale del Comune Accade a Palermo una serie di iniziative.

Earth day Palermo quest’anno è alla sua 9 edizione, seppur in modalità online causa restrizioni da covid 19 la Fuori Orario Production con il Patrocino del Comune di Palermo e di Earth day Italia ha per il 22 aprile prossimo studiato un nuovo format per questa nuova edizione indoor del Festival.

La centralità delle questioni climatiche e il tema dell’emergenza ambientale devono essere nell’ agenda politica nazionale ed internazionale, La Fuori Orario come nelle passate edizioni si propone di coinvolgere personalità provenienti da vari ambiti per poter osservare i fenomeni da diversi punti di vista.

Tematiche così complesse necessitano di uno sguardo quanto più ampio possibile, e allora tanti saranno gli interventi che prevedono contributi per citarne solo alcuni di Yanis Varoufakis (ex Ministro delle finanze greco e co-founder del movimento transnazionale diem25), Marco Cappato (per la campagna stop global warning), Annalisa Corrado (portavoce di Green Italia e autrice del libro “Le ragazze salveranno il mondo”), Giuseppe de Marzo (economista ambientale e coordinatore nazionale Rete dei Numeri Pari), Annamaria de Paola (direttore Osservatorio BiKe Economy), Stefanie Branciforte (Rinascimento Green) Dusan Pajovic (Coordinatore della Campagna Green New Deal for Europe) Il focus sarà su temi di massima attualità quali crisi climatica, giustizia sociale, quanto ha contribuito la crisi ambientale che stiamo attraversando sulla pandemia e quali strumenti possiamo mettere in pratica per fronteggiarla, ma ancora come il futuro sostenibile parte dai centri urbani e l’importanza di poter utilizzare i fondi del Recovery fund a partire dai nostri comuni.

Cosa vuol dire transizione ecologica e cosa serve per poterla effettivamente realizzare. Un cambiamento di rotta verso scelte piu green è quello che tutti dobbiamo intraprendere per salvaguardare il nostro pianeta.

Per la sezione doc-film Marevivo presenta “Il mare ai tempi del coronavirus”, e poi ancora Igor d’India con “Abyss Cleanup”, Giacomo de Stefano con “Man on the River e Lampedusa Artic”, “Sangu e Latti” (un augurio per lo Sperone di Palermo); i contributi del movimento Extintion Rebellion di Palermo e dell’Eco Museo del Mare di Palermo e la presentazione del libro di Federico Butera “Affrontare la Complessità”. Chiude il festival con una diretta streaming alle 18,30 la sezione musicale curata dal musicologo Dario Oliveri con un primo ascolto ufficiale a Palermo del brano Cantus Articus. Concerto per uccelli e orchestra di E. Rautavaara