Eventi, escursioni e iniziative per l'ambiente: a Cefalù torna l'Earth Day

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 dell’Earth Day Cefalù, la manifestazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente che mette dentro al suo calendario eventi, escursioni naturalistiche, installazioni d’arte e iniziative per la sensibilizzazione e il rispetto per l’ambiente.

In occasione della 53esima Giornata Mondiale della Terra che si terrà il 22 aprile, il più grande evento ambientale internazionale in cui si celebra il "Pianeta Terra" e se ne promuove la salvaguardia, si svolgerà la nona edizione di Earth Day Cefalù da venerdì 21 a martedì 25 aprile. La manifestazione è promossa dal Comune di Cefalù, in collaborazione con Earth Day Italia.

Un lungo weekend con liberazione di tartarughe marine e di falchetti e gabbiani, prove a cavallo, escursioni naturalistiche, installazioni artistiche, campagne di sensibilizzazione ambientale, una mostra pittorica e plurimaterica sul tema dell’inquinamento da plastica, spettacoli comici e concerti serali e performance itineranti, il Giardino Temporaneo in piazza Duomo e l’EcoVillage in piazza Colombo a cura di Baz’Art Sicilia, la Cursa di Ciclopi, una gara di trail di 500 chilometri nel cuore della Sicilia.In più, anche la possibilità di adottare un cucciolo o di applicare gratuitamente i microchip al proprio amico a quattro zampe.

La nona edizione di Earth Day Cefalù, che verrà ricordata anche grazie ad un annullo filatelico, ha ottenuto anche quest’anno prestigiosi patrocini come quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (per il settimo anno consecutivo), di Arpa Sicilia e dell’Ente Parco delle Madonie.

"Quando una manifestazione, creata e portata avanti esclusivamente per valorizzare e promuovere l’immagine della nostra bellissima terra - dichiarano il sindaco Daniele Tumminello e l’assessore alle Politiche ambientali Francesca Mancinelli -, riceve riconoscimenti istituzionali di altissimo livello come quelli degli enti indicati, in quanto ritenuta una manifestazione apprezzabile e degna di sostegno come evento per la promozione del territorio sia da un punto di vista strettamente turistico ma soprattutto di tutela e valorizzazione del territorio, vuol dire che si sta procedendo nella giusta direzione e di questo ne siamo orgogliosi. Earth day Cefalù negli anni è diventata una delle manifestazioni di punta del cartellone annuale degli appuntamenti ambientali, culturali, sportivi e turistici. Grazie a tutti coloro che continuano a lavorare per promuovere la sensibilizzazione ambientale e realizzare un evento che, di anno in anno, diventa sempre più patrimonio della città".