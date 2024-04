Cefalù si colora per l'Earth Day, il programma della decima edizione 

Torna Earth Day Cefalù, la manifestazione per l’ambiente che colora ogni anno la città normanna. La decima edizione è in programma dal 20 al 25 aprile ed è organizzata dal Comune di Cefalù, in collaborazione con Earth Day Italia, in occasione della 54^ Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento ambientale internazionale che ogni anno coinvolge fino ad un miliardo di persone in ben 192 paesi e oltre ventimila associazioni in tutto il mondo.

A Cefalù ci sarà una sei giorni per un lungo week end a ridosso del 25 aprile, interamente dedicato alla Terra, dove arte, cultura e natura saranno i protagonisti. Earth Day Cefalù anche per questa decima edizione regalerà tante nuove emozioni, a grandi e piccini, a cui sarà impossibile restare indifferenti: liberazione di tartarughe marine e di falchetti e gabbiani, prove a cavallo, escursioni naturalistiche, installazioni artistiche, campagne di sensibilizzazione ambientale, mostre fotografiche, convegni, cabaret, spettacoli teatrali e performance itineranti, il Giardino Temporaneo in piazza Duomo e l’EcoVillage in piazza Colombo a cura di Baz’Art Sicilia.

Tutto questo e molto altro ancora sarà Earth Day Cefalù 10. Foto in allegato di Nino Bartuccio.

Programma

20 - 25 aprile 2024

Sabato 20 aprile 2024 – 1°giornata EDC10

Ore 9:30/12:30 – 15:30/18:30, Lungomare Giardina: "Adotta un cucciolo", a cura delle associazioni "ZampAmica" e "Code in attesa" di Cefalù

Ore 9:30 – Raduno Piazza Garibaldi: Escursione guidata sulla Rocca di Cefalù, a cura del CAI Sezione di Cefalù, e Liberazione di volatili a cura della LIPU C.R.R.F.S. (Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica) di Ficuzza, con il dott. Giovanni Giardina e la partecipazione del WWF Sicilia nord Occidentale; per prenotazioni chiamare 3687860815 (free ticket)

Ore 12 – Piazza Colombo | Lungomare Giardina: Liberazione tartarughe ‘Caretta Caretta’ a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale A. Mirri della Sicilia, con la partecipazione della ASD Nuoto Zenit Cefalù, ASD Piranha Sup Surf School e del WWF Sicilia Nord Occidentale

Ore 16 - Partenza dal Castello Bordonaro, contrada Settefrati: "Passeggiata alla scoperta della natura della spiaggia di Settefrati", a cura dell’Associazione Gea Nature Experience (per info e prenotazioni Laura Pollicino 3383592468)

Ore 17 – Piazza Colombo: Inaugurazione "EcoVillage" con degustazione a cura di Baz’Art Sicilia

Ore 17:30 – Corso Ruggero – Piazza Duomo: "Promenade nell’Ottocento", a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica, in collaborazione con la Società Cooperativa "Le Baccanti" di Palermo

Ore 18:30 – Teatro comunale S. Cicero, Via Spinuzza: Spettacolo di luci danzanti “Lux”, a cura della ASD BAC (Ballet Academy Cefalù)

Ore 19:30 – Ottagono Santa Caterina, Piazza Duomo: Inaugurazione Mostra fotografica “Colori di Sicilia: Oltre il Paesaggio” di Nino Bartuccio.

Domenica 21 Aprile 2024 – 2°giornata EDC10

Ore 08:30 – Raduno Piazza Colombo: “Festa di Primavera” del MASCI Sicilia: Passeggiata sugli scogli, a cura del MASCI zona Eleuterio Madonie

Ore 9:30/12:30 – 15:30/18:30, Lungomare Giardina: "Adotta un cucciolo", a cura delle associazioni "ZampAmica" e "Code in attesa" di Cefalù

Ore 10:00/13:00 – Bosco di Guarneri, località Sant’Ambrogio: "Passeggiata in Natura" al C.E.A. Serra Guarneri (nella Riserva integrale del Parco delle Madonie), visita naturalistica guidata con degustazione di prodotti tipici a km 0, a cura della Cooperativa PALMA NANA (con contributo; per info 091/303417 – per prenotazioni info@palmanana.com)

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30, Tenuta del Castello Bordonaro (C/da Mazzaforno): “La Tenuta Bordonaro apre le porte”, prove a cavallo per grandi e piccini all’interno del parco della tenuta comunale (“Battesimo della Sella e Caval Giocare”, a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone - Pollina), con degustazione e merenda bimbi

Ore 18 – Teatro comunale S. Cicero, Via Spinuzza: Spettacolo teatrale “L’Uomo che piantava gli Alberi”, Tecniche del cinema di animazione in musica e voce di Jean Giono, a cura dell’ass. Circo dell’Avvenire e del Museo internazionale delle Marionette

Ore 19 - Largo Eroi del mare (terrazza sulla scogliera): Pilates al tramonto con Iana Hajdau (info e prenotazioni associazionebazartsicilia@gmail.com)

Ore 19:30 - Spazio Eventi-Bastione&Costanza, Piazza Crispi: inaugurazione mostra d’arte collettiva “La Memoria della Terra” di Alberto Criscione e Angela Di Blasi.

Lunedì 22 Aprile 2024 - 3°giornata EDC10, 54° Giornata Mondiale della Terra

Ore 09:30 – Piazza Colombo | Lungomare Giardina: “#StopMarineLitter - Le Scuole di Cefalù insieme per l’Ambiente”, pulizia spiaggia del Lungomare, a cura degli studenti dell'I.I.S.S. Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato e dell'I.I.S. Mandralisca di Cefalù, con la partecipazione della ASD Piranha Sup Surf School Cefalù, del WWF Sicilia Nord Occidentale e di Francesco Tocco (CiccioKayak)

Ore 10:30 – Centro Storico | Piazza Duomo: “SalviAMO la Terra”, corteo degli alunni dell’Istituto Comprensivo Botta

Ore 11 – Teatro comunale S. Cicero, Via Spinuzza: Spettacolo teatrale “L’Uomo che piantava gli Alberi”, Tecniche del cinema di animazione in musica e voce di Jean Giono, a cura dell’ass. Circo dell’Avvenire e del Museo internazionale delle Marionette (per le Scuole Superiori)

Ore 16:30-17:30: Spazio Eventi-Bastione&Costanza, Piazza Crispi: “Crea con l’argilla”, laboratorio creativo per bambini a cura di Alberto Criscione

Ore 17:30-18:30: Spazio Eventi-Bastione&Costanza, Piazza Crispi: “Fiabe di stoffa”, laboratorio creativo per bambini a cura di Angela Di Blasi

Ore 17:30 – Sala delle Capriate – Palazzo di Città, Piazza Duomo: Convegno “Salvaguardia del Creato” con S.E. Monsignor Giuseppe Marciante e Mario Vaccarella (CAI nazionale), a cura del CAI Sezione di Cefalù; modera Agnese Licata (TGR Sicilia)

Ore 19 - Largo Eroi del mare (terrazza sulla scogliera): Pilates al tramonto con Iana Hajdau (info e prenotazioni associazionebazartsicilia@gmail.com)

Ore 20:30 – Teatro comunale S. Cicero, Via Spinuzza: Spettacolo di teatro comico “Fiato di madre” con Sergio Vespertino.

Martedì 23 Aprile 2024 – 4°giornata EDC10, Giornata Mondiale del Libro

Ore 08:30 – Istituto Comprensivo N. Botta, Via Aldo Moro e Corso Ruggero, e Istituto Figlie della Croce, Via Monsignor Castelli: distribuzione album e figurine "Amici Cucciolotti 2024", grazie alla collaborazione con ENPA sez. Palermo (Ente Nazionale Protezione Animali)

Ore 09:30 – Istituto Comprensivo N. Botta, Via Fermi: Attività di educazione ambientale sulla tutela delle tartarughe marine con la guida naturalistica Laura Pollicino, in collaborazione con il WWF Sicilia Nord Occidentale, presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Cefalù

Ore 10 - Istituto Comprensivo Botta, via Fermi: "Esposizione dell'analisi ambientale e del rilievo dell'area archeologica di Monte Iato (PA) e dell'area di Eraclea Minoa e del relativo progetto di ripascimento", a cura di ISPRA e I.S. Mario Rutelli di Palermo (attività PCTO Green Team a.s. 2022-2023) presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Cefalù

Ore 17 – Corte delle Stelle, Corso Ruggero 92: Degustazione olfattiva di profumeria naturale ecosostenibile, a cura di Clelia Prestige (info e prenotazioni associazionebazartsicilia@gmail.com)

Ore 17:30 – Spazio Cultura (ex Circolo Unione), Corso Ruggero 131: “Fata Flora e noi, insieme per l’Ambiente”, mostra Erbari e Letture ad alta voce a cura del Circolo di lettura di Illustramente del Comune di Cefalù

Ore 19 – Teatro comunale S. Cicero, Via Spinuzza: Spettacolo teatrale “La classe diGerente e l’emergenza ambientale” di e con Elio Crifò, a cura della Società Cooperativa "Le Baccanti" di Palermo.

Mercoledì 24 Aprile 2024 – 5°giornata EDC10

Ore 09:30 – Istituto Comprensivo N. Botta, Via Aldo Moro e Corso Ruggero: attività di sensibilizzazione ambientale sul tema del riciclo e dell’inquinamento da plastica per le classi quarte e quinte, con il progetto “Immersioni” di Antonella Cirrito

Ore 10 - Istituto Comprensivo Botta, via Fermi: "Esposizione dell'analisi ambientale e del rilievo dell'area archeologica di Monte Iato (PA) e dell'area di Eraclea Minoa e del relativo progetto di ripascimento", a cura di ISPRA e I.S. Mario Rutelli di Palermo (attività PCTO Green Team a.s. 2022-2023), presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cefalù; "Gli insetti impollinatori protagonisti della biodiversità - X – Polli:Nation (cross-Pollination)", a cura di esperti di ARPA Sicilia presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Cefalù

Ore 16 - Corte delle Stelle, Corso Ruggero 92: "WoodLab", Laboratorio di Pittura su legno per bambini. Free Entry e Gadget (prenotazione obbligatoria a associazionebazartsicilia@gmal.com)

Ore 16:30 – Piazza Colombo: Degustazione olfattiva di profumeria naturale ecosostenibile a cura di Clelia Prestige, presso EcoVillage in piazza Colombo

Ore 16:30/19:00 – raduno slargo circonvallazione (belvedere Via del III Millennio): "Escursione in Natura" con la guida ambientale AIGAE Fabio Coco, da Cozzo Rotondo a Cozzo Cicerata, alla scoperta dei boschi meno conosciuti di Cefalù (si consigliano scarpe da trekking; per info e prenotazioni 3403503628)

Ore 17:30 – Sala delle Capriate – Palazzo di Città, Piazza Duomo: Presentazione “Progetto Poseidone” sul ripopolamento marino e la salvaguardia dell’ecosistema marino, in collaborazione con il FLAG (ora GAL Pesca) Golfo di Termini Imerese

Ore 20:30 – Teatro comunale S. Cicero, Spettacolo di teatro comico “Pupiata Siciliana” con Sasà Salvaggio.

Mercoledì 25 Aprile 2024 – 6°giornata EDC10

Ore 16:30 – Centro storico-Lungomare Giardina, partenza piazza Diaz: Sfilata dei "Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri" di Piazza Armerina, con la partecipazione dei falconieri di "Promomadonie Sicilia" di Castelbuono

Ore 18 – Centro storico-Lungomare Giardina, partenza piazza Diaz: Spettacolo itinerante con trampolieri e giocolieri "Butterfly Parade", a cura della compagnia “Sasselles Show” di Roma.

ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE

Da sabato 20 aprile a lunedì 22 aprile - Palazzo di Città, piazza Duomo: "Le Meraviglie della Natura", proiezioni sul prospetto del Municipio, a cura di Filippo Furnari

Da sabato 20 aprile a giovedì 25 aprile - Giardino temporaneo in Piazza Duomo a cura di Idea Verde di Carmelo Liberto

20 - 28 aprile | EcoVillage a cura di Baz’Art Sicilia con degustazioni enogastronomiche e artigianato artistico siciliano | Piazza Colombo

20 - 28 aprile | collocazione temporanea The Plastic Fish (pesce mangia-plastica con struttura in ferro), interamente realizzata con materiale di riciclo, dell'artista Luigi Aricò | Piazza Colombo

22 - 28 aprile | BALENA, installazione artistica lunga 7 metri, realizzata con 20.000 bottiglie di plastica riciclate da Antonella Cirrito| Piazza Colombo

Aprile - Agosto | "La Cornice sul Mare" installazione artistica realizzata da IISS Jacopo del Duca - D. B. Amato, plesso Liceo Artistico di Cefalù | Piazza Crispi (Bastione), a cura di Emilio Triolo

21 aprile - 1 maggio | mostra d’arte collettiva “La Memoria della Terra” di Alberto Criscione e Angela Di Blasi, Spazio Eventi - Bastione&Costanza | Piazza Crispi

20 aprile - 5 maggio | mostra fotografica “Colori di Sicilia: Oltre il Paesaggio” di Nino Bartuccio | Ottagono S. Caterina.