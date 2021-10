Il duo Baglianoe Coen all'Oratorio di San Mercurio per il concerto di Musicamente

La X Stagione dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 10 ottobre, presso l'Oratorio di San Mercurio, alle 21, con il concerto del duo composto da Stefano Bagliano, flauti diritti e Andrea Coen, clavicembalo (e organo positivo), dal titolo “Johann Sebastian Bach: Sonate, Corali, Preludi”.

Stefano Bagliano, flautista specializzato nel repertorio antico e barocco. Diplomatosi al Conservatorio Pollini di Padova, si è perfezionato in flauto dolce e musica antica con F. Brüggen, K. Boeke, W. Van Hauwe e P. Memelsdorff e in direzione d’orchestra con F. Dorsi.

E’ fondatore e direttore dell’ensemble con strumenti d’epoca Collegium Pro Musica, con cui si è esibito dirigendo celebri cantanti come Emma Kirkby, Roberta Invernizzi e Catherine King. In qualità di solista con orchestra ha suonato con Mainzer Kammerorchester, Moscow Chamber Orchestra, Alaria Ensemble di New York, Solisti della Scala di Milano, Macedonian Philarmonic Orchestra, L’Arte dell’Arco, Ensemble Baroque de Nice, Accademia I Filarmonici di Verona, Orchestra Toscanini Parma, Orchestra da Camera della Campania, con direttori quali R. Barshai, G. Garbarino, A. Nanut, L. Piovano, V. Bulakov; per la musica da camera con M. Huggett, B. Van Asperen, O. Dantone, A. Curtis, V. Ghielmi, S. Azzolini, C. Chiarappa, F. Guglielmo, L. Duftschmid, E. Bronzi, H. Bouman, C. Astronio, F. Nicolosi, A. Coen, G. Tabacco. Fa parte del Quartetto italiano di flauti dolci Icarus.

Come solista ha effettuato undici incisioni discografiche per le etichette Dynamic, Stradivarius, Nuova Era, Tactus e ASV Gaudeamus, In imminente uscita le ultime due realizzazioni discografiche: i Concerti per flauto opera 10 di Vivaldi per la Stradivarius e i Concerti per flauto del napoletano N. Fiorenza per la Brilliant, etichetta olandese a grande distribuzione.

Andrea Coen, è un clavicembalista, organista e musicologo italiano, che ha fondato con Flavio Colusso l'Ensemble Seicentonovecento. Dal 1971 è organista titolare della Chiesa di San Giacomo in Augusta a Roma. Laureatosi in Lettere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1985, e diplomatosi in clavicembalo nel 1987 presso il Royal College of Music di Londra, si è specializzato in clavicembalo con Ton Koopman, David Collyer, Daniel Chorzempa, in organo con Wijand van De Pol, in fortepiano con Alan Curtis, Glen Wilson e Piero Rattalino.

È uno specialista della musica per tastiera del XVIII secolo, di cui ha curato edizioni critiche e che ha inciso frequentemente. Di Domenico Cimarosa, conosciuto soprattutto come operista, ha curato l'edizione critica delle 88 sonate per cembalo o fortepiano (che ha in seguito proposto in concerto e poi inciso integralmente) e l'edizione critica del Sestetto primo, rivelandone così l'importanza anche come compositore di musica strumentale. Come clavicembalista, organista e fortepianista ha suonato: a Roma - nelle stagioni dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; nella tournée del Maggio Musicale Fiorentino ad Abu Dhabi e Dubai; al Festival de Beaune in Francia; al Festival di Musica Antica ad Innsbruck; al Theater an der Wien di Vienna, Bach Festival di Riga, in Lettonia; Festival val Vlaanderen a Lommel, in Belgio; al Festival di Bratislava, nella Repubblica Ceca.

