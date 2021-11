"Due ruote per l'autismo", a piazza Sant'Erasmo l'esperienza in moto per i ragazzi autistici

Al via la terza edizione di “Due ruote per l’autismo”. Domenica 7 novembre alle ore 9:30 in piazza Sant’Erasmo (Foro Italico), l’associazione ParlAutismo e Motoclub Steel Bikers, dopo lo stop per la pandemia, riprendono la loro collaborazione e organizzano una giornata, patrocinata dalla presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, dedicata ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.

Percorrendo la Costa Sud di Palermo, i ragazzi potranno provare l’ebbrezza di salire su una moto. Abbracciati ai volontari del club, vivranno un’esperienza unica e dall’impatto fortemente emotivo. “Sono percorsi realmente inclusivi negli spazi della quotidiana realtà che fanno felici i nostri figli - spiega Rosi Pennino presidente di ParlAutismo - I nostri ragazzi non guideranno mai né un’auto né una moto. Dare a loro questa opportunità significa far vivere loro uno spazio di normalità, far provare loro un’esperienza nella vita che a causa della loro patologia è preclusa. Sono state coinvolte le famiglie e le associazioni in rete”.

Sarà per tutti e soprattutto per i ragazzi una giornata all’insegna del divertimento e dell’inclusione e senza rendersene conto anche di grande terapia perché l’esperienza, che farà loro provare brividi ed emozioni, li aiuterà anche ad avere maggiore cognizione dello spazio e del tempo, tolleranza ai rumori, risposta agli stimoli esterni e benefici nel campo delle relazioni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...