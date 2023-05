Dove nascono i sogni, lo spettacolo della compagnia della Lumsa al Teatro Whitaker

Una denuncia sociale, un atto poetico, il frutto di un laboratorio esperienziale ed espressivo condotto dall’attore e regista Manfredi Russo, messo in scena da La Compagnia Teatrale della Lumsa di Palermo. Si intitola Dove nascono i sogni, il nuovo spettacolo che aprirà il sipario venerdì 12 maggio alle ore 20, si terrà al Teatro Whitaker della Parrocchia Santa Teresa del bambin Gesù sempre a Palermo in via Filippo Parlatore.

Dove nascono i sogni è scritto e diretto da Manfredi Russo. L’attore palermitano da diversi anni dirige i Progetti di formazione attoriale della Lumsa di Palermo coordinati dalla dottoressa Annarosa De Angelis.

Il testo rappresenta un omaggio al cinema. Il feel rouge dello spettacolo è rappresentato dalla vita di alcuni senzatetto che sognano di accedere al cinema, di sedersi come spettatori sulle poltrone. Hanno imparato ad amarlo ascoltandolo ed immaginandolo solo attraverso l’audio e le musiche che irrompono dalla finestra attigua ad una sala cinematografica.

Potranno essere ammessi? Il loro desiderio si scontra con il cinismo degli spettatori, che li escludono dalla loro attenzione e di fatto li spingono in una dimensione onirica. La nube di indifferenza che li avvolge però diventa la spinta a immergersi tra colonne sonore ed emozioni, sentimenti scaturiti da quel mondo meraviglioso chiamato cinema, che si traducono in storie umane capaci di generare musica e danze.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Audio e Luci Roberto Garilli Seregni Steri, Assistente regia Gianluca Falletta, Coreografie Claudia Savarino, Costumi Marisa Massarelli, Acconciature Nick Merendino, Trucco Alessia Plances, Fotografia di Scena Franco Lannino,