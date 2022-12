Il dottor Marmocchio e il magico Natale, lo spettacolo da ReMida

Al ReMida - Casa Cultura, via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), arriva il nuovo appuntamento con "Colazione a Teatro".



Domenica 18 dicembre alle ore 10.45, la Compagnia Meraviglioso debutta con lo spettacolo natalizio "Il Dottor Marmocchio e il magico Natale": una storia buffa e divertente in cui un grande imprenditore, per l'appunto il Dottor Marmocchio, odia tantissimo il Natale, ma grazie alla sua fedele segretaria e ad una sfilza di personaggi, come un Elfo un po' tontolone, uno svampito angioletto, uno strambo pastorello ed una dolce bambina dagli occhi sognanti, riuscirà piano piano a ricredersi e a portare in dono la cosa più bella che esista, l'amicizia. Sul paolo Orazio Bottiglieri, Eleonora Randazzo, Fabio Quartana e Marta Alioto.



Ingresso 6 euro bambini, 8 euro adulti.



Prenotazioni 091-7467677.