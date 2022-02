Mangia con noi e la seconda birra è gratis!

C’è una birra giusta per ogni momento? Certamente sì! Soprattutto è quella, artigianale e pluripremiata, di Doppio Malto, ristorante aperto dal maggio scorso al Forum di Palermo e ormai meta privilegiata degli amanti del buon cibo e delle pinte.

Sono oltre le 14 proposte alla spina da Doppio Malto a Palermo e per chi non le avesse ancora provate tutte c’è una promozione perfetta: dal lunedì al giovedì la seconda birra è gratis per tutti i clienti che sceglieranno di pranzare o cenare al locale di via Filippo Pecoraino.

Le birre di Doppio Malto

Da qualche mese la produzione di Doppio Malto si è spostata dallo storico birrificio di Erba al nuovo stabilimento di Iglesias, in Sardegna, in grado di raggiungere a regime una capacità produttiva di cinque milioni di litri. L’occasione giusta per un restyling dell’immagine di tutte le creazioni dei mastri birrai Doppio Malto, che oggi si presentano al pubblico con look e colori totalmente nuovi.

Voglia di osare? Ecco la Ultra Pils, ostinata e rinfrescante (4,8% vol, IBU 35). Per chi cerca un sorriso, meglio la Super Chiara, una senza glutine gustosissima, definita pura e pungente (4,6% vol, IBU 17). Bisogno di pensare? La Bella Rossa (6,5% vol, 32 IBU) è un vero e proprio concentrato di energie positive, dove la nota dolce del malto e il tono caldo del caramello si riflettono nel magnifico colore ambrato. Per sognatori, romantici e creativi ci sono invece la Summer IPA, definita oziosa e agrumata, con un carattere leggero e “beverino” (3,5% vol, 38 IBU, la fragrante Honey IPA (7,5% vol, e 37 IBU) e la Zingi Ale (7% vol, 30 IBU) dal sapore piccante e balsamico.

Fanne parte del dream team di Doppio Malto anche la dissetante e persuasiva Extra Bitter (5,6% vol, 60 IBU), sul cui tappo si legge “vivi”, l’eccentrica Più che rossa (5,6% vol, 23 IBU), consigliata a chi ha uno spirito da inventore e definita la più “lussuosa” del menu e la seducente Sexy IPA: mogano d’ambra nel colore, pompelmo e agrumi nel sapore per un gusto fatto per restare. Completano l'offerta di Doppio Malto le proposte servite unicamente alla spina: Cocoa IPA (7% vol, IBU 49), Imperiale (9%, iBU 80), Black Stout (6,3% vol, iBU 33).

