Un sabato dal gusto doppio, al Dorian il concerto dei Weman e a seguire il tributo a Pino Daniele degli Schizzechea

Un sabato non con uno, ma con ben due concerti da potere scegliere dopo cena: i WeMan o il tributo Pino Daniele con gli Schizzechea. Tutto questo sarà possibile solo il 14 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro. Si potrà scegliere anche la formula aperipizza, con antipasto, pizza, dolce e drink, sempre a 25 euro. Alle 22,30 inizieranno i concerti. Nella sala A saliranno sul palco iWeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, rivisitate a modo loro.



Nrella Sala B al via lo show degli Schizzechea. Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”.



Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.