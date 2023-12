Il dono dello yoga, a Palazzo d'Aumale di Terrasini l'evento a scopo benefico

"Il sorriso è una carezza, un dono che ha un grande valore" Papa Francesco. Quale migliore occasione del Natale per fare un dono, un dono d'amore, un dono d'amore fatto assieme? E l'amore porta sempre con se il sorriso, e il sorriso dei ragazzi è un miracolo che riscalda il cuore. Unisciti a noi per questa iniziativa benefica in cui praticheremo lo yoga in una cornice meravigliosa che è quella di Palazzo D'aumale a Terrasini; una manifestazione creata grazie all'impegno di Giosuè Maniaci, il comune di Terrasini, e di Ataraxia Athletics e che vedrà la partecipazione di Claudia Sirchia, Perla Susana Hernandez, e Laurent Duprè.

Ma il dono più importante sarà la tua presenza, perché l'incasso della manifestazione verrà devoluto interamente alle iniziative dell'associazione Futuro insieme e ai suoi ragazzi "speciali". La partecipazione prevede un contributo minimo di euro 10 e se vuoi, anche non praticando la lezione di yoga, potrai partecipare assistendo e contribuendo con una donazione volontaria.