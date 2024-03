Donne in corsa, dallo Stadio delle Palme lo sport per la non violenza e i diritti

L' 8 marzo l'Equilibra Running Team “Scende di Corsa" per le strade cittadine in occasione della giornata dedicata interamente alle donne, alla non violenza e ai diritti. Vi aspettiamo allo Stadio delle Palme ore 7…#perledonneconledonne#.

Si uniscono all'iniziativa:

Amatori Palermo;

Atletica Partinico;

Conca D'Oro:

Palermo Cammina;

Runners Montelepre;

Sicilia Running;

Trinacria.