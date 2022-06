Le donne tra i Beati Paoli: l'itinerario nel cuor generale della setta

Sabato 2 luglio torna "Le donne tra i Beati Paoli", un viaggio in rosa alla scoperta dell'intreccio narrativo del romanzo di Luigi Natoli "I Beati Paoli". Giovani fanciulle, scaltre seduttrici e mogli devote, spietate avvelenatrici e madri amorevoli; un universo al femminile che si muove e agisce all'ombra della setta plasmando, ciascuna a suo modo, la storia. Un itinerario nel cuor generale della setta, all'interno di una Palermo d'altri tempi, sulle tracce di Violante, Gabriella, Peppa La Sarda e di destini consumati tra ardenti passioni e tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti.

L'attività si svolge in linea con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 320/2267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli. Violante e le altre" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.