Politeama, continuano i concerti della Foss: sul podio Donato Renzetti con la Quinta Sinfonia di Mahler

Torna a Palermo per il secondo anno consecutivo, dopo una lunga assenza, Donato Renzetti, acclamato direttore d’orchestra, esponente della più rinomata tradizione direttoriale italiana. E torna con due concerti imponenti che propongono l’ascolto della mastodontica Quinta Sinfonia in do diesis minore di Gustav Mahler.

Gli appuntamenti di venerdì 13 gennaio alle 21.00 e sabato 14 gennaio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi si collocano tra i più rappresentativi della stagione sinfonica 2022/2023 della FOSS, che sta riservando non poche sorprese al pubblico palermitano. Di grande appeal il programma proposto, che inaugura la serie di produzioni dedicate all’opera di Gustav Mahler, iniziando dalla Sinfonia n. 5 e proseguendo fino a maggio 2023 con le Sinfonie n. 1, n. 4 e n. 6.

Composta tra 1901 e il 1902 e pur essendo stata eseguita per la prima volta a Colonia sotto la direzione dell’autore il 18 ottobre 1904, la Sinfonia n. 5 trovò la sua forma definitiva nel 1911, anno della morte di Mahler. La sinfonia è composta da cinque movimenti divisibili in tre parti dei quali la prima è costituita dai primi due movimenti, la seconda dallo scherzo intermedio e la terza, infine, dagli ultimi due. Un profondo sentimento tragico percorre i primi due movimenti. Si inizia con Trauermarsch (Marcia funebre), che si apre con una fanfara di trombe che espongono un tema in minore che anticipa perfettamente quello principale del movimento costituito da un canto funebre intonato dagli archi; toni non meno tragici ha il successivo Trio con la tromba che intona un tema dolorosissimo. Lo stesso sentimento tragico caratterizza il secondo movimento che si ricollega al precedente anche per la presenza di alcuni elementi tematici già utilizzati da Mahler nel primo; il carattere tumultuoso della parte iniziale sembra contraddetto dall’andamento tragico e al tempo stesso nobile della marcia funebre, ma costituisce un aspetto che potremmo definire complementare del dolore, qui visto nella sua forza isterica e quasi demoniaca. Il terzo movimento, lo Scherzo, in un solare re maggiore contraddice con uno scarto nettissimo il carattere funereo dei primi due movimenti della sinfonia e prepara la terza ed ultima parte dell’opera, costituita dagli ultimi due movimenti. Il quarto movimento, con cui si apre la terza ed ultima parte della sinfonia, è costituito dal celeberrimo Adagietto, scritto per arpa e archi, nel quale traspare tutta la vena lirica di Mahler che, finalmente, sembra trovare un momento di pace. Nella melodia è ripresa da Mahler la parte iniziale del Lied Ich bin der Welt abhanden gekommen (Mi sono staccato dal mondo), tratto dai Rüchert-Lieder, che ritorna anche nel Finale. La pace del quarto movimento prelude all’esplosione di gioia del Finale con i legni e il corno che introducono dei motivi popolari. Proprio ai corni è affidata l’esposizione del tema principale di questo rondò-sonata, il cui punto culminante è costituito dalla ripresa del grande Corale introdotto nella parte finale del secondo movimento. Sembra che la gioia, appena sfiorata nel secondo movimento, possa essere finalmente raggiunta dal compositore in questo monumento sinfonico in cui dolore e felicità, momenti sempre presenti nella vita dell’uomo, trovano la loro sintesi in una gioia che, alla fine, sembra trionfare, in quanto maturata dalla coscienza del sentimento del dolore.

Sul podio a guidare l’Orchestra Sinfonica Siciliana in questo viaggio musicale della piena maturità di Mahler, una bacchetta di grande esperienza come quella di Donato Renzetti, le cui note biografiche ci raccontano di una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Vincitore del Concorso Diapason d’argento (1975), del Concorso Gino Marinuzzi di Sanremo e del Concorso Ottorino Respighi dell’Accademia Chigiana di Siena (1976), nel 1978 ha vinto la medaglia di bronzo al I Concorso Ernst Ansermet di Ginevra e nel 1980 è risultato vincitore assoluto al X Concorso Guido Cantelli al Teatro alla Scala. Renzetti ha diretto alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui: London Sinfonietta, London Philharmonic , London Philharmonia, English Chamber Orchestra, RIAS di Berlino, Hungarian State Orchestra, Tokyo Philharmonic, Buenos Aires Philharmonic, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia (Roma), Dallas Symphony, Belgian Radio et Television Orchestre di Bruxelles, Orchestre National du Capitol de Toulouse, Orchestre National de Lille, Orchestre National de Lyon, Zeeland Symphony Orchestra e le Orchestre della RAI a Milano, Torino e Roma. Si è esibito nei più grandi teatri d’opera del mondo, tra cui: Opéra de Paris, Covent Garden di Londra, Grand Théâtre de Genève, Staatsoper di Monaco, Capitole de Toulouse, Carnegie Hall, Metropolitan Opera di New York, Lyric Opera di Chicago, Dallas Opera, San Francisco Opera, Teatro Colón di Buenos Aires, Bunka Theatre di Tokyo, Megaron di Atene, Teatro alla Scala di Milano e tutti i maggiori teatri d’opera in Italia. La sua discografia comprende numerose registrazioni di musiche di Mozart, Tchaikovsky, Simon Mayr e Cherubini per le etichette Philips, Frequenz, Fonit Cetra, Nuova Era e Dynamic. Le sue registrazioni d’opera includono Attila, Il signor Bruschino, La cambiale di matrimonio e La Favorite; in DVD ha inciso La Fille du régiment al Teatro alla Scala, La Cenerentola al Festival di Glyndebourne, La Gioconda all’Arena di Verona e L’italiana in Algeri al Festival di Pesaro. La sua registrazione del Manfred di Schumann con l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala ha vinto il XIX Premio della Critica Discografica Italiana.

Il prezzo del biglietto è € 10 (Anfiteatro), € 15 (Palchi), € 20 (Platea). Riduzioni per abbonati alla stagione 2022/2023, under 30, convenzioni, disabili con accompagnatore, under 16 più accompagnatore. Il biglietto può essere acquistato on line su https://www.vivaticket.com/it/ticket/donato-renzetti/189965 e presso il botteghino del Politeama Garibaldi, aperto con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30-16.30; sabato e domenica 9.00-13-00. Il botteghino è aperto anche il giorno del concerto a partire da un’ora prima dell’inizio. Lunedì chiuso.

Per info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it – Tel. 091/6072532-3.