“Domus Siciliae”, la prima presentazione del libro che entra nel cuore delle dimore storiche siciliane

“Domus Siciliæ – Piccolo viaggio sentimentale nel cuore intimo delle dimore storiche siciliane”, edito dalla Dario Flaccovio è un viaggio emozionale, narrativo e per immagini all'interno di alcune tra le più belle dimore storiche della Sicilia, alla ricerca di quella memoria custodita e tramandata da secoli dalle generazioni che si sono susseguite abitandole sino ai nostri giorni. Gli autori, Alessio Maria Camarda Signorino ed Emilio Messina, presentano il libro domenica 19 novembre, alle ore 18, nella Chiesa Evangelica Valdese, in via dello Spezio, 43, Palermo. Insieme agli autori, interviene il Pastore Bruno Gabrielli. Modera la presentazione la giornalista Alessia Franco.

Alessio Maria Camarda Signorino si è dedicato con passione a esplorare l'anima di ciascuna delle dimore private siciliane presenti nel testo, alla ricerca di quella bellezza autentica che si nasconde entro le loro mura e che pretende di essere scovata, immortalata. Dalle dimore di Palermo alle case nobiliari storiche di Scicli e Acireale, Messina, Licata e Menfi, la narrazione procede puntigliosa e ne scaturiscono pagine coinvolgenti ed empatiche. A impreziosire il testo, gli scatti di Emilio Messina, che spazia dalle panoramiche ai dettagli, dalle architetture a frammenti di vita incisi nel tessuto delle mura o tra gli ambienti.

Ciascuno dei due autori ha utilizzato il proprio “strumento” per esprimersi: l'uno la parola, l'altro la macchina fotografica. Entrambi hanno utilizzato il medesimo motore: il sentimento della meraviglia e la volontà di condividerla attraverso ogni pagina di questo testo che per questo può definirsi a tutti gli effetti un libro sentimentale. Questo libro ci accompagna in un viaggio indimenticabile nel tempo e nella storia siciliana tra ambienti preziosamente eleganti e raffinati, dando spazio anche alle crepe sui muri o ai bordi della carta da parati staccata, a incantevoli affreschi talvolta usurati dal tempo, a oggetti in disuso come a quelli di vita quotidiana lasciati in giro per la casa come a voler tracciare, del tutto inconsapevolmente, un tragitto che conduce al tempio sacro della memoria. Ci invita inoltre a riflettere sul trascorrere del tempo e sull'eredità di queste dimore private, che custodiscono la memoria di personalità uniche e, al contempo, quella di un popolo e di una cultura.

Un’opera del tutto originale sotto il profilo storico, culturale, umano e anche editoriale, che ci conduce nel cuore intimo di dimore private non aperte abitualmente al pubblico e molte delle quali mai pubblicate prima. Un libro che farà innamorare della Sicilia e della sua storia, la cui unicità viene scolpita dalle parole di Vittorio Sgarbi, autore della prefazione: "I siciliani credono di essere dei, e li capiamo vedendo le case che Camarda Signorino racconta, il cui fasto è lo specchio di una concezione del mondo che non conosce limiti alla felicità e al dolore."

Gli autori

Alessio Maria Camarda Signorino. Storico con particolare attenzione per la storia dell’arte, è membro del Consiglio della Biblioteca Liciniana. Socio e corrispondente della Società Nissena di Storia Patria e socio della Società Siracusana di Storia Patria, ha all’attivo diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali.

Emilio Messina. Fotografo, guida, divulgatore naturalistico ha esplorato come pochi la Sicilia nei suoi angoli più remoti. Diverse le collaborazioni per documentari e programmi televisivi che lo hanno visto impegnato come pilota di drone. Vincitore di diversi concorsi fotografici i suoi scatti sono stati pubblicati su libri, riviste e quotidiani di respiro internazionale.