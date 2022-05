Domeniche quantistiche, a Villa Filippina un incontro tra divulgazione scientifica e arte

Il 22 maggio, dalle 19 alle 22.30, al Planetario di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18) si terrà le “Domeniche quantistiche a Palermo: divulgazione scientifica e arte” nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Italian Quantum Weeks: alla scoperta del mondo dei quanti”.

L’organizzazione dell’iniziativa palermitana è a cura di Rosario Lo Franco del Dipartimento di Ingegneria UniPa in collaborazione con Maria Bondani, coordinatrice nazionale delle Italian Quantum Weeks, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e il supporto del Cnr-Ino.

“La meccanica quantistica, l’insieme delle leggi che regolano il mondo degli atomi e delle particelle elementari, ha sconvolto il nostro modo di concepire la realtà con le sue affascinanti bizzarrie - spiegano gli organizzatori - Le tecnologie quantistiche, basate sull’uso della meccanica quantistica nelle applicazioni della vita quotidiana, stanno portando una nuova rivoluzione tecnologica che dobbiamo imparare a comprendere e gestire. Le Italian Quantum Weeks vengono promosse da scienziati, ingegneri, divulgatori ed educatori italiani in occasione del primo World Quantum Day con lo scopo di far conoscere meglio il mondo dei quanti e le opportunità che la rivoluzione quantistica sta per portare”.

L’iniziativa vede la partecipazione come speaker di diversi docenti UniPa, tra gli altri, Massimo Palma, Francesco Ciccarello, Angelo Carollo (Dipartimento di Fisica e Chimica), Matteo Piccolini (dottorando di ricerca in Ict, Dipartimento di Ingegneria) e lo stesso Rosario Lo Franco. I seminari divulgativi saranno affiancati da performance di pittura, musica e danza moderna ispirate ad alcuni aspetti della meccanica quantistica.

La giornata del 22 maggio ospiterà la chiusura nazionale delle Italian Quantum Weeks, con la presenza di Francesco Saverio Cataliotti, Direttore del Cnr-Ino, e di Maria Bondani, Cnr-Ifn, coordinatrice nazionale Italian Quantum Weeks.