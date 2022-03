Quel diavolo di Thomas Mann, "Domeniche civiche" torna al Teatro Politeama

E’ la letteratura l’argomento dell’evento di sabato 2 aprile alle ore 18 nella Sala Rossa del Politeama Garibaldi per le Domeniche Civiche, la seguitissima rassegna ideata dalla direttrice artistica della Foss Gianna Fratta. “Quel diavolo di Thomas Mann” è il titolo dell’incontro che vedrà di fronte Francesca Tucci, docente di Letteratura tedesca dell’Università di Palermo che converserà con il violino primo dell’Oss e laureata al Dams, Ivana Sparacio.

In esilio negli Stati Uniti, Thomas Mann scrive il "Doctor Faustus", uno dei suoi ultimi e più celebri romanzi, proprio nel periodo in cui la Germania precipita nella fase più oscura della sua storia, guidata verso la rovina dalla politica hitleriana. Riprendendo il mito di Faust, Mann narra le vicende del compositore tedesco Adrian Lerverkühn, il quale stringe un patto col diavolo in cambio di ventiquattro anni di geniale creatività e ebbrezza feconda. Al centro del dibattito saranno poste le tematiche storico-letterarie e musicali del romanzo, con i suoi protagonisti nascosti, i numi tutelari della tradizione, J.W. Goethe, Fr. Nietzsche e R. Wagner, nonché gli intellettuali del tempo, figure come quella di Th. W.Adorno, A. Schönberg, B. Walter, che con le loro opere hanno fornito spunti e materiale per la realizzazione di quest'opera. Dalle pagine del "Doctor Faustus"; Mann ci offre un’attenta analisi della situazione dell’arte e della società contemporanee, ma anche una sofferta e tragica critica della cultura tedesca a partire dalla sua musica, una critica che è anche una impietosa autocritica.

Dopo la conversazione Quel diavolo di Thomas Mann, in linea con il format della rassegna, il concerto di Riccardo Scilipoti al pianoforte. Il maestro eseguirà la Sonatan.32 in do minore op.11 di Ludwig van Beethoven. Alla fine dell’evento sarà offerto un aperitivo nel porticato del Politeama Garibaldi, momento conviviale e di scambio di idee molto apprezzato dal folto pubblico delle Domeniche Civiche.

Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi da lunedì a sabato, nonché nelle domeniche di concerto, dalle ore 9 alle 13 e un'ora e mezza prima dello spettacolo, oppure online su Vivaticket. Costo biglietto: 10 euro intero, 7 euro ridotto (under 30, abbonati stagione 2021/2022, convenzioni con Associazioni, cral, centri culturali ecc.). Prevista anche una scontistica speciale per gli studenti di ogni ordine e grado (Scuola media, Scuola media superiore, Università, Conservatorio di Musica, Istituto d'arte ecc.): 5 euro. Ingresso con super green pass e mascherina Ffp2.