"Fermare Pechino", Federico Rampini e il duo Anubi al Politeama per domeniche civiche

Attuale e imperdibile l’appuntamento culturale e musicale del 13 marzo alle ore 18 al Politeama Garibaldi di Palermo per la rassegna Domeniche Civiche, ideata dalla Direttrice artistica della Foss, Gianna Fratta.

In scena uno dei più apprezzati giornalisti italiani, esperto di geopolitica, corrispondente in Cina e negli Stati Uniti per molti anni per La Repubblica, conoscitore profondo dell’attualità del mondo, di cui scrive da anni in modo sempre puntuale, Federico Rampini. Con la conversazione “Fermare Pechino”, Rampini traccerà un affresco del mondo di oggi, delle recenti vicende di guerra, soffermandosi in particolare sul ruolo della Cina, vera unica grande potenza del XXI secolo, prototipo dell’economica globalizzata.

Giornalista, scrittore, docente e autore teatrale, Rampini è una voce critica che suscita sempre grande interesse, per la sua storia giornalistica che lo ha visto west coast correspondent e inviato per l’economia globale a San Francisco, membro del Council on Foreign Relations di New York e Washington, ruolo che ricopre tuttora. Ha pubblicato più di venti saggi di successo tradotti in varie lingue, quali Il secolo cinese (2005), L’impero di Cindia (2006), Quando inizia la nostra storia (2018), La seconda guerra fredda (2019), Oriente e Occidente (2020) e I cantieri della storia (2020).

Relatore in molte università (Columbia, Berkeley, Penn State, Wharton Business School, Wellesley College, Baruch University), Rampini offrirà al pubblico delle Domeniche Civiche uno spaccato del tempo che stiamo vivendo, con riflessioni profonde sui nuovi assetti di potere e sull’andamento economico globale, in un momento in cui i conflitti stanno sconvolgendo le economie dei singoli Paesi per come le conoscevamo prima dei recenti eventi di guerra.

Secondo il format della rassegna, dopo la conversazione ci sarà il concerto che, in abbinamento a Rampini, vede in scena un duo di violoncelli, il Duo Anubi, composto dai due primi violoncelli della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Enrico Corli e Damiano Scarpa proporranno musiche di Offenbach, Haydn, Popper, Paganini, in un virtuosistico e brillante itinerario musicale nel tempo e nello spazio, che copre due secoli di musica e tocca la musica di vari Paesi europei. Il duo è composto da violoncellisti legati da una storia comune: entrambi hanno studiato al Mozarteum di Salisburgo, intraprendendo poi un’intensa attività concertistica in ambito orchestrale e in ambito cameristico che li ha portati ad esibirsi in Italia e all’estero. Il repertorio che propongono spazia dal periodo classico a quello romantico ed ha la finalità di illustrare l’evoluzione tecnica del violoncello nel corso dei secoli.

Alla fine dell’evento sarà offerto un aperitivo nel porticato del Politeama Garibaldi, momento conviviale e di scambio di idee molto apprezzato dal folto pubblico delle Domeniche Civiche. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) da lunedì a sabato, nonché nelle domeniche di concerto, dalle ore 9 alle 13 e un'ora e mezza prima dello spettacolo, oppure online su Vivaticket.

Costo biglietto: 10 euro; costo biglietto ridotto: 7 euro (under 30, abbonati stagione 2021/2022, convenzioni con Associazioni, cral, centri culturali ecc.). Prevista anche una scontistica speciale per gli studenti di ogni ordine e grado (Scuola media, Scuola media superiore, Università, Conservatorio di Musica, Istituto d'arte ecc.): 5 euro. Ingresso con super green pass e mascherina Ffp2.