“Domeniche al Planetario di Palermo”: spettacoli e osservazioni al telescopio

Il Planetario di Palermo propone per tutto il mese di ottobre un nuovo appuntamento dedicato all’astronomia. Le domeniche 11 e 18 ottobre (ore 12.00 e ore 19.00) e poi sabato 24 ottobre (ore 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00 e 22:45) invece di domenica 25 si potrà assistere nella sala del Planetario, a Villa Filippina (Piazza S. Francesco di Paola, 18 - Palermo) a degli spettacoli, sotto la cupola, per ammirare le costellazioni autunnali e la grande opposizione di Marte, che in questi giorni si trova nel punto più vicino alla Terra, dopo due anni. Ticket: 6 euro (intero), 3 euro (bambini fino a 10 anni). Biglietti acquistabili online su https://parcoticket.altervista.org/ Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’interno del museo, sia durante l’attesa per le osservazioni in esterno. Per informazioni telefonare al 328 3669549 – 347 8119078 o scrivere a planetariopalermo@gmail.com Programma: Domenica 11 ottobre (ore 12.00 e 19.00) Domenica 18 ottobre (ore 12.00 e 19.00) Sabato 24 ottobre (ore 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00 e 22:45)