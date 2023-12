Domenica Zines, una giornata dedicata alla creatività indipendente da Église

"Domenica Zines", in programma a Église il 17 dicembre dalle 11 alle 16. La giornata sarà dedicata all'esplorazione e alla celebrazione della creatività indipendente attraverso un Pop-Up Market, la presentazione dei Workshop di Zines 2024, dei talks e l'apertura straordinaria della prima Fanzinoteca palermitana, quella di Zines.

Il Pop-Up Market ospiterà una selezione di fanzines e di prodotti editoriali indipendenti da acquistare, scambiare, un'opportunità per gli appassionati di scoprire e acquisire pezzi distintivi, il tutto in un ambiente che celebra la diversità e l'originalità. Sarà presentato il calendario dei workshop di Zines 2024, tenuti dal team di Zines e in collaborazione con professionisti del mondo dell’editoria.

Sono programmati dei talks, durante i quali i zines makers condivideranno le loro esperienze e prospettive sul panorama dell'autoproduzione e dell'arte indipendente, offrendo al pubblico una panoramica ricca e stimolante. I talks sono organizzati secondo le modalità Tableau Vivant, formula ideata da Église che prevede un’esperienza partecipativa, durante la quale autori e autrici condividono i loro progetti fotografici con il pubblico presente attorno a un tavolo, arricchito da fotografie, porzioni di libri e oggetti per immergersi nel vivo dei progetti in un’atmosfera conviviale in cui discutere le tematiche sviluppate dagli autori e rispondere alle domande dei partecipanti.

La Fanzinoteca di Zines aprirà le sue porte in questa giornata speciale, si avrà l'opportunità di immergersi nelle pagine di progetti unici e scoprire il fascino intramontabile della stampa indipendente. Domenica Zines è più di un evento, è un'esperienza che celebra la bellezza unica delle fanzine e la creatività che scorre attraverso ogni pagina, una giornata di scoperte, connessioni e ispirazione.