Domenica sera alla Galleria delle Vittorie con i virtuosismi contemporanei del piano di Arturo Li Pira

Cos’è il pianoforte, se non uno strumento musicale a corde, percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera? Qualunque dizionario lo definisce così, ma per Arturo Li Pira è altro, è uno strumento musicale che condivide emozioni e permette di comunicare tutto ciò che a volte le parole non riescono a fare.

Saranno, infatti, le emozioni che vibreranno nell’aria, alla Galleria delle Vittorie. Perché le melodie son l'animo delle persone, e l'animo delle persone è principalmente musica.