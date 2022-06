Ingresso gratuito al museo, visita guidata per bambini e adulti al Salinas

La prima domenica del mese significa da qualche tempo ingresso gratuito in tutti i musei regionali. Allora quale migliore occasione per conoscere alcuni tesori che abbiamo in città? Il Museo Salinas propone, inoltre, alle 11 la visita didattica per bambini dai 4 ai 10 anni.

"Alla scoperta di Atena parlando di Grecia, di Sicilia e di dialogo interculturale". Le famiglie saranno accompagnate da un operatore esperto alla scoperta delle collezioni del museo. Ai più piccoli sarà dedicato un focus specifico sull’arte classica e sui temi del dialogo interculturale. Al termine della visita ci sarà un laboratorio manuale dedicato alla statua della dea Atena ed ai temi che l’hanno ispirata. Biglietto: 5 euro a bambino per l’attività (biglietto d' ingresso gratuito sia per adulti che per bambini).

Alle 11,30 è prevista invece la visita didattica per adulti "Atena ambasciatrice di scambi e dialogo”, incentrata sull'interculturalità nel Mediterraneo, con la guida di archeologi esperti in mediazione culturale che, nel presentare la statua proveniente dal Museo dell’Acropoli, la contestualizzeranno all'interno delle collezioni del Museo Archeologico Salinas di Palermo. Argomento centrale della visita sarà il primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia rendendo il nostro Paese il primo d’Europa ad avviare un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni. La visita guidata costa 5 euro. Come di consueto, sono previste visite guidate anche al Castello della Zisa (alle 11 e alle 12) e al Chiostro dei Benedettini a Monreale.