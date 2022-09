Domenica di carta, seminario sull'archivio di Giuseppe Fava alla Catena

In occasione della Domenica di Carta 2022, il prossimo 9 ottobre, la Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo (SAAS-SIPA) propone un seminario sul tema "L'archivio di Giuseppe Fava. Scritti e disegni: tracce di memoria dal cartaceo al Portale della Rete degli Archivi per non dimenticare".

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava e l’Archivio Flamigni, si terrà dalle 9 alle 13 presso la sala conferenze della sede Catena, in via Vittorio Emanuele 29-31, Palermo. A introdurre i lavori (ore 9:30) sarà la dott.ssa Ester G. R. Rossino, Dirigente SAAS-SIPA, e la dott.ssa Francesca Andreozzi, Presidente della Fondazione Giuseppe Fava.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Elena Montagno (archivista SAAS-SIPA) e prevede, per la Fondazione Giuseppe Fava, gli interventi del prof. Giuseppe Maria Andreozzi e del dott. Simone Lisi, archivista libero professionista. Quest’ultimo presenterà il lavoro di riordino ed inventariazione dell'archivio Fava, descrivendone i percorsi, le scelte e i criteri archivistici adottati. Seguirà un intervento della dott.ssa Simona Fazio (archivista SAAS-SIPA) responsabile del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) per la Sicilia. La conclusione dei lavori spetterà alla dott.ssa Ilaria Moroni, Direttrice dell'Archivio Flamigni, che illustrerà il nuovo portale del Ministero della Cultura “Rete degli Archivi per non dimenticare”. Durante l’incontro verranno letti alcuni brani scelti dalle opere teatrali e letterarie di Giuseppe Fava.