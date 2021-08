Al via la XV edizione del festival di musica antica di Gratteri con Elisa Barucchieri e i Ferrabosco

Si apre domani 24 agosto con lo spettacolo “Dancing Bass - danzare il basso”, organizzato in collaborazione con Puglia Sounds, che vede insieme la ballerina Elisa Barucchieri della compagnia Res Extensa e l'ensemble I Ferrabosco, la XV edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri. L'appuntamento è alle 21, nell'atrio di Piazza Monumento di Gratteri. Il festival è organizzato dall’associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il comune di Gratteri ed il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo ed il ministero per i Beni Culturali.



“Dancing Bass - danzare il basso” è uno spettacolo che mette insieme le tante invenzioni musicali del barocco, percorse dal filo rosso di un pensiero che lega il suono alla parola poetica in modi nuovi: la teoria degli affetti, cioè la possibilità di suscitare emozioni secondo percorsi strutturati di gesti sonori. L’utopia di un vocabolario musicale dei moti dell'animo, già immaginato dalla filosofia antica, trova la spinta decisiva nel basso continuo, cioè il “basso che contiene”, la scienza armonica alla base della musica moderna.

Questo nuovo strumento crea il campo fertile della musica rappresentativa, del racconto in musica, non solo sul palcoscenico vero e proprio dell'opera, ma anche nei generi extra teatrali, nella cantata soprattutto, e si estende persino alle musiche senza testo, ai generi strumentali e alla danza. Il principio della messa in scena dei moti dell'animo, inventato nel ‘600 ed esploso nel ‘700, ritorna costantemente nell'arte europea nei modi più diversi e permette accostamenti sempre nuovi, come in questo programma in cui si incontrano con sorprendente facilità la musica del barocco e la danza moderna.



Elisa Barucchieri, ballerina e coreografa, sorella dell'attrice Elena Sofia Ricci, ha studiato danza contemporanea, improvvisazione e coreografia con insegnanti quali Andrea Olsen, Penny Capbell e Peter Schmitz. Fondatrice e direttrice artistica di ResExtensa, compagnia di danza capofila di una residenza nel progetto Teatri Abitati. È nel consiglio direttivo AIDAP –AGIS nazionale.

Vince una borsa di studio presso l'America Dance Festival e precedentemente presso lo stesso Middlebury College. Diviene assistente universitaria nel 1989. Collabora con Richard Romagnoli e Cheryl Farone negli Stati Uniti tra il 1988 ed il 1990. Dopo aver vinto un premio per danza e coreografia presso il Bennington College nel 1991, avvia la sua carriera danzando con Jacques Heim, Elisabetta Vittoni, Peter Schmitz, Andrea Olsen e con le compagnie italiane "Il Ballarino" di Andrea Francalanci e Bruna Gondoni e "Imago" di Simona Bucci.

Nel 1999 si classifica prima al corso di perfezionamento coreografico del Balletto di Roma. Viene poi selezionata per la Biennale dei Giovani Artisti sempre nel corso dello stesso anno. Ha curato i movimenti coreografici in Come tu mi vuoi, testo di Luigi Pirandello, per la regia di Armando Pugliese, con Elena Sofia Ricci, Daniele Griggio e Alberto Di Stasio. Ha partecipato come percussionista nel Canzoniere Popolare Cantata e ha suonato al Festival di Sami. Nel 2002 è stata selezionata per Accademia Isola Danza presso la Biennale di Venezia, diretta da Carolyn Carlson, dove ha danzato tra gli altri, per Malou Airaudo, ed è stata rappresentante dell'Accademia in varie manifestazioni in Italia e all'estero. Ha danzato ed è stata assistente di Jacques Heim e il Cirque du Soleil.

Nel 2002 ha vinto il premio Pegaso d'Oro al talento artistico dalla Federazione Italiana Danza, ricevendo anche il riconoscimento quale insegnante di danza contemporanea. Il suo lavoro, Le Terre Rovesciate, con danzatori portatori di handicap e danzatori professionisti, è stato finalista fuori concorso e ospite speciale, menzione speciale a Santarcangelo per Premio Scenario 2005. Con Soliloquy! ResExtensa ha inaugurato Danses Hus a Oslo, centro nazionale per la danza contemporanea. Collabora con la band di rock parateatrale C.F.F ed il Nomade Venerabile. Nel 2013 ha lavorato per Roberto Castello e Peter Greenaway, ed è stata testimonial e unica danzatrice nella cerimonia della Notte Bianca di San Pietroburgo, Russia. Danza per il coreografo Nikos Lagousakos e collabora con lui in vari progetti coreografici. Per lui e la regista Anghela Alò, Elisa lavora per BalichWS come danzatrice e coreografa.

Res Extensa, compagnia di danza contemporanea riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Puglia. Nasce nel 2004 grazie al sostegno di Carolyn Carlson, Susanne Linke, Urs Dietrich e Danio Manfredini, e all'esperienza di danza e progettazione light design dei suoi fondatori presso la Biennale di Venezia. La danza proposta da ResExtensa esula da schemi convenzionali, siano essi classici che contemporanei, e si caratterizza per la sua natura fortemente visiva e narrativa, includendo nella sua espressione la danza aerea e acrobatica, le video proiezioni interattive e immersive, la manipolazione del suono, l'interazione con la luce, la musica dal vivo, la parola e la poesia.



I Ferrabosco, è una formazione composta da Vanni Rota al violino, Luciana Elizondo e Gioacchino De Padova alla viola da gamba, Giuseppe Petrella alla chitarra barocca e Silvio Natoli alla tiorba.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...