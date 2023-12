Natale 2023, dolcemente Castelbuono: al via la celebrazione delle tradizioni locali

Una celebrazione di dolci natalizi, tradizioni locali ed enogastronomia siciliana. Il Comune di Castelbuono, in collaborazione con l'Associazione Baz'art Sicilia, presenta "Dolcemente Castelbuono", un'esperienza coinvolgente dedicata ai dolci natalizi e alle tradizioni locali che si terrà nell'omonimo borgo madonita 8, 9, 10 e 16, 17 dicembre 2023.

Questa manifestazione rappresenta un omaggio alla cultura culinaria e alle specialità dolciarie che caratterizzano il periodo festivo nella meravigliosa cornice di Castelbuono. Oltre a promuovere i dolci tradizionali, l'evento mira a valorizzare l'artigianato locale e le ricche tradizioni enogastronomiche siciliane.

Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di vivere un'esperienza multisensoriale. Potranno deliziarsi con prelibatezze dolci come il famoso Buccellato Gigante a cura del Biscottificio Paolo Forti e assaporare la squisita Testa di Turco, oltre a gustare le sfince-fritte, cannoli siciliani, panettoni artigianali, bignè, cioccolato di Modica, Crepes, Waffles,Sfoglio Madonita, Biscotti Tipici, Cioccolata Calda, Vin Brulè e altre autentiche delizie per il palato sia dolci che di street food.

"Dolcemente Castelbuono" non è solamente un festival per gli amanti del cibo, ma rappresenta un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali, nell'artigianato e nell'atmosfera incantata delle festività natalizie. L'evento offrirà anche una vasta gamma di attività e intrattenimento adatte a tutte le età, dagli spettacoli folkloristici all'arte circense. Inoltre, ci saranno esibizioni della banda musicale locale e divertenti attività per i più piccoli come il TruccaBimbi e la distribuzione di caramelle e dolci per i bambini. La presenza de Il Grinch, Elfi, Renne e altri personaggi renderà l'atmosfera ancora più magica, specialmente per i più giovani.

Inoltre, nell'Area Giochi allestita in piazza Castello sarà possibile divertirsi e trascorrere momenti spensierati in famiglia. Non mancheranno momenti dedicati alla tradizione enogastronomica siciliana, con la presenza dei cavatori di tartufo madonita e di Alba e anche di Giulio Gelarti, famoso per aver continuato la tradizione della manna in Sicilia. Domenica 10, grazie alla presenza dei tamburi di Ficarazzi, Terrasini, Belmonte Mezzagno, Caccamo, e Domenica 17 dicembre, grazie a quelli di Ficarazzi, San Bernando di Corleone, Maria SS. del Balzo Bisacquino, si svolgerà il raduno dei tamburi folk di Sicilia. Durante il secondo week end, il 16 e 17 dicembre, l'organizzazione si avvarrà della collaborazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero Cascino per le degustazioni di Dolci.

"Dolcemente Castelbuono" è un'occasione imperdibile per immergersi nell'autentica tradizione siciliana e celebrare la stagione natalizia in un contesto suggestivo e ricco di sorprese. Vi invitiamo calorosamente a partecipare e a condividere con noi la magia dei dolci, delle tradizioni e dell'incontro tra passato e presente. Rendiamo indimenticabile ogni momento trascorso a Castelbuono durante questa straordinaria manifestazione. Programma Completo su www.dolcementecastelbuono.it.