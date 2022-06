“Dodici anni schiavo”, al Teatro Savio lo spettacolo contro il razzismo e le discriminazioni

Sabato 4 giugno alle ore 21 al Teatro Savio (in via G. Evangelista di Blasi, 102/B ) la compagnia teatrale de “Il Tesoro Ritrovato” metterà in scena “Dodici anni schiavo”, dramma in due atti, tratto da una storia vera, scritto da Giovanna Allotta, autrice e regista dell’opera. All’interno della compagnia teatrale recitano attori normodotati e diversamente abili insieme, uguali nella diversità, con la partecipazione straordinaria della Compagnia nazionale di Danza Storica diretta dal maestro Nino Graziano Luca. Le coreografie sono curate da Virginia Gambino. Sul palco, in veste di attori, anche uomini e donne della Missione di Speranza e Carità di fratel Biagio Conte.

L’opera teatrale, intensa e appassionata, parla soprattutto alle nuove generazioni e le esorta a non dimenticare i milioni di africani, venduti come schiavi, che hanno perso la libertà e la vita. Lo spettacolo muove le coscienze e fa riflettere, è una denuncia forte contro ogni tipo di violenza. Ma alla fine l’egoismo, la cattiveria, la disumanità, lasciano spazio alla speranza. Perché se la tratta degli schiavi è stata simbolo della capacità dell'uomo di offendere un altro uomo, il movimento che ha portato all'abolizione della tratta è il segno di un riscatto possibile nella storia umana.



Si ringraziano per la collaborazione Levantino Group, Grb Avv. Barrale, La Cubana, Trionfante Antichità, Studio Dott. Sergio Di Liberto, I.p.e. di Faucetta Stefano impresa pulizie, Italiano Design. La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.

Costo biglietto 10 euro in prevendita.