"Non è andato tutto bene": al Gaudium il documentario sulle verità negate sul Covid

Arriva a Palermo, giovedì 16 maggio alle ore 18 al Cinema Gaudium in via Damiani Almeyda 32 il docu-film "Non è andato tutto bene". Prenotazione obbligatoria. Costo: offerta libera.

A quattro anni dal primo lockdown è giunto il momento di analizzare i fatti accaduti in Italia durante il periodo della “pandemia” da SarsCov2. Paolo Cassina, già regista di "Invisibili" e Playmastermovie hanno realizzato un documentario in cui la narrazione della pandemia a “senso unico”, presentata dai governanti e dai principali media mainstream, viene messa in discussione attraverso l’ascolto di voci autorevoli alternative e libere da conflitti di interesse: con l’obiettivo di ripristinare quel dibattito a lungo negato e consentire al largo pubblico di farsi un’opinione su uno dei periodi più controversi della storia recente.

Si parlerà dei protocolli sbagliati e delle cure domiciliari negate, dell’inefficacia dei tamponi e degli obblighi vaccinali, dell’introduzione del Green Pass e dei movimenti di protesta che ne sono scaturiti, si farà un punto sulla gravità e i numeri impressionanti delle reazioni avverse da “vaccino” anticovid e molto altro ancora. Per capire, per informarsi, per onesta' intellettuale, per spirito critico, per sapere come difendersi, per Amore della Verita'. Perché' qualcuno ha fatto tutto questo lavoro per voi.