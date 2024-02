"Si faccia foco et luminarie", la presentazione del docufilm sul santissimo crocifisso di Monreale

Il 17 febbraio alle ore 19 nel santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata di Monreale, in cui è custodita l'effige del SS. Crocifisso, sarà presentato il primo docufilm "Si faccia foco et luminarie". La produzione nasce da un'idea dei due fotografi e videomaker Massimo Palmigiano e Daniele Li Volsi, che si sono avvalsi della collaborazione del dronista Gaetano La Colla.

Il docufilm racconta della fede del popolo monrealese verso il Cristo Crocifisso, una tradizione tramandata di generazione in generazione. "Si faccia foto et luminarie" si snoda tra testimonianze inedite, esclusivi documenti custoditi negli archivi storici di Monreale, tra le voci dei confrati della Confraternita del Santissimo Crocifisso di Monreale e di un’insegnante monrealese che descrivono i vari momenti della processione con aneddoti carichi di passione.

Per la colonna sonora è stato scelto "Corri o figlio", brano tradizionalmente eseguito per la festa, interpretato dalla pianista monrealese Silvia Vaglica. I passaggi storici del culto sono stati descritti con dovizia di particolari da Don Giovanni Vitale, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Monreale. Di particolare importanza le interviste all'arcivescovo di Monreale, Mons. Gualtiero Isacchi, e al sindaco Alberto Arcidiacono. Dopo l’anteprima il docufilm sarà disponibile sul canale YouTube Cùntu. La première è in programma per il 18 febbraio alle ore 18.